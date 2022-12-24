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Fenerbahçe'den hakem Serkan Çimen açıklaması!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor ile oynayacakları lig maçına yardımcı hakem olarak atanan Serkan Çimen'le ilgili resmi internet sitesi üzerinden açıklama yayınladı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 12:09 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 12:10
Fenerbahçe'den hakem Serkan Çimen açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına yardımcı hakem olarak atanan Serkan Çimen'le ilgili bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe'den hakemle ilgili yapılan açıklama şöyle:

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen bir ayı aşkın aranın ardından Süper Lig 15. hafta maçları ile yeniden başlamıştır.

Daha önce de belirttiğimiz üzere TFF'nin yeni seçilmiş başkanı ve yönetim kurulundan tek beklentimiz, liglerin adaletli şekilde yönetilmesi ve adil rekabetin tesisinin sağlamasıdır.

Bu amaçla atılan tüm adımları da sonuna kadar desteklemekteyiz.

Bu bağlamda adil rekabetin tesisinin sağlanmasının en önemli kriterlerinden biri olan hakem atamalarının belirli bir plan çerçevesinde sistematik bir yaklaşımla yapılması çalışmaları umut vericidir.

Ancak Süper Lig'e verilen aradan sonra daha ilk maçta Futbol takımımızın Trabzonspor deplasmanında oynayacağı müsabakanın hakem atamalarındaki şaşkınlık verici duruma dair endişelerimiz bulunmaktadır.

Maçın hakem atamasında 2. yardımcı hakem olarak görev yapacak Serkan Çimen ismi, son derece dikkat çekicidir.

Bahsi geçen yardımcı hakem Serkan Çimen, futbol kamuoyunun da çok iyi bildiği üzere 12 Eylül 2022 tarihinde Yeni Adana Stadyumunda oynanan Adana Demirspor-Trabzonspor maçının yardımcı hakemi olarak görev yapmıştı.

Çimen, bu maçta Adana Demirsporlu oyuncu Belhanda'nın bariz golünü iptal ettirerek Trabzonspor lehine maça damgasını vuran ve haftalarca tartışmaları devam eden skandal bir karara imza atmıştı.

Bu karar halen hafızalarda iken 5 hafta boyunca maç alamayan Serkan Çimen'e zorluk derecesi en yüksek karşılaşmalardan biri olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında görev verilmesinden ciddi şekilde rahatsız olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

Sistem tarafından bir algoritma çerçevesinde yapıldığı söylenen hakem atamalarının, sezonun yeniden başladığı ilk haftada bu denli tartışılacak ve kendisini sorgulatacak düzeyde bir atamaya imza atması son derece düşündürücüdür.

Bu durum, yeni sisteme dair güveni temelden sarsacak sonuçlara çok açıktır.

MHK Başkanı'nın Trabzonspor maçında yaptığı bir hatadan ötürü 5 hafta ceza almış bir hakemi belirttiğimiz şekliyle zorluk derecesi yüksek olan bu maça ataması, niyetini sorgulatacak düzeye taşımış ve makamını daha da tartışmalı hale getirmiştir.

Belirtmek isteriz ki; bugün oynanacak Trabzonspor mücadelesinde maç sonucuna etki edecek düzeyde hakem hataları olabileceğine dair endişelerimizi artıran bu durum tarafımızca asla kabul edilemezdir.

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