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FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe 8 milyon euro'yu geri çevirmişti... Rossi için 2. teklif geliyor!

Fenerbahçe'ye sürpriz transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Teknik adam Vitor Pereira Corinthians'ı çalıştırdığı dönemde sarı-lacivertli ekipten Diego Rossi'yi istemişti. Brezilya temsilcisi Fenerbahçe'ye 8 milyon euroluk bir teklif yapmıştı. Kanarya ise bu teklifi geri çevirmişti. Corinthians'ın ise pazarlıklara tekrardan başlamak istediği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe 8 milyon euro'yu geri çevirmişti... Rossi için 2. teklif geliyor!

Ancak Sarı-Lacivertli kurmayların bu teklifi az bularak geri çevirdiği bildirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe 8 milyon euro'yu geri çevirmişti... Rossi için 2. teklif geliyor!

Fenerbahçe'nin Rossi için kapıyı 12 milyon Euro'dan açtığı da haberin ayrıntıları arasında yer aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe 8 milyon euro'yu geri çevirmişti... Rossi için 2. teklif geliyor!

Ancak Avrupa'dan gelecek tekliflerin de etkisiyle bu rakam daha da artabilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe 8 milyon euro'yu geri çevirmişti... Rossi için 2. teklif geliyor!

Fenerbahçe'nin teklifi geri çevirmesinin ardından Corihthians yönetiminin yeni bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı takas formülünü de gündeme getirebileceği gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe 8 milyon euro'yu geri çevirmişti... Rossi için 2. teklif geliyor!

DIEGO ROSSI KİMDİR?

Diego Rossi 5 Mart 1998'de Uruguay'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe 8 milyon euro'yu geri çevirmişti... Rossi için 2. teklif geliyor!

1.70 boyunda ve kanat forvet olarak görev yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe 8 milyon euro'yu geri çevirmişti... Rossi için 2. teklif geliyor!

Oyuncu, sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe 8 milyon euro'yu geri çevirmişti... Rossi için 2. teklif geliyor!

Rossi kariyerine Penarol'de başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe 8 milyon euro'yu geri çevirmişti... Rossi için 2. teklif geliyor!

Sonrasında 2017-18 sezonunda 2.5 milyon euro bedelle Los Angeles FC'ye transfer olmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe 8 milyon euro'yu geri çevirmişti... Rossi için 2. teklif geliyor!

Diego Rossi geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonuyla kiralık gelmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe 8 milyon euro'yu geri çevirmişti... Rossi için 2. teklif geliyor!

Geçtiğimiz temmuz ayında opsiyon hakkını kullanılarak 5.5 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe 8 milyon euro'yu geri çevirmişti... Rossi için 2. teklif geliyor!

Uruguaylı oyuncunun değeri 14 milyon euro olarak biliniyor.

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