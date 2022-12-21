FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe 8 milyon euro'yu geri çevirmişti... Rossi için 2. teklif geliyor!

Fenerbahçe'nin eski teknik patronu Vitor Pereira'nın talimatıyla Brezilya'nın Corinthians takımı Diego Rossi için Sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı.
Fenerbahçe'nin eski teknik patronu Vitor Pereira'nın talimatıyla Brezilya'nın Corinthians takımı Diego Rossi için Sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı.
Corinthians'ın başına geçtikten sonra takımın eksik gördüğü bölgelerine takviye arayışına giren Pereira eski öğrencisini gözüne kestirmiş durumda.
Takvim'in Brezilya basınından derlediği habere göre; Corinthians, Fenerbahçe'ye Uruguaylı kanat oyuncusu için 8 milyon Euro teklif etti.
Ancak Sarı-Lacivertli kurmayların bu teklifi az bularak geri çevirdiği bildirildi.
Fenerbahçe'nin Rossi için kapıyı 12 milyon Euro'dan açtığı da haberin ayrıntıları arasında yer aldı.
Ancak Avrupa'dan gelecek tekliflerin de etkisiyle bu rakam daha da artabilir.
Fenerbahçe'nin teklifi geri çevirmesinin ardından Corihthians yönetiminin yeni bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı takas formülünü de gündeme getirebileceği gelen haberler arasında.
DIEGO ROSSI KİMDİR?
Diego Rossi 5 Mart 1998'de Uruguay'da dünyaya geldi.
1.70 boyunda ve kanat forvet olarak görev yapıyor.
Oyuncu, sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabiliyor.
Rossi kariyerine Penarol'de başladı.
Sonrasında 2017-18 sezonunda 2.5 milyon euro bedelle Los Angeles FC'ye transfer olmuştu.
Diego Rossi geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonuyla kiralık gelmişti.
Geçtiğimiz temmuz ayında opsiyon hakkını kullanılarak 5.5 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.
Uruguaylı oyuncunun değeri 14 milyon euro olarak biliniyor.