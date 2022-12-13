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Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha! Yapılan görüşme...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de savunma hattına takviye yapmak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertlilerin listesinde yerli-yabancı birçok isim bulunuyor. Son olarak listeye giren isim 22 yaşındaki Güney Koreli Ju-sung Kim oldu. Fenerbahçe yönetimi, genç savunmacının menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İşte yapılan görüşmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 16:38
Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha! Yapılan görüşme...

Süper Lig'de yeni sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.

Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha! Yapılan görüşme...

Sarı-lacivertliler, özlem duyduğu şampiyonluğa kavuşarak taraftarına bayram yaşatmak istiyor.

Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha! Yapılan görüşme...

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe bir yandan şampiyonluğa odaklanırken bir yandan da gelecek sezonların planlamasını yapıyor.

Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha! Yapılan görüşme...

Sezon başında Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'yi 18.05 milyon Euro'ya Napoli'ye satan sarı-lacivertliler, gözünü yeniden Uzakdoğu'ya çevirdi.

Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha! Yapılan görüşme...

3 milyon Euro'ya transfer ettiği Kim Min-Jae'den 15 milyon Euro kar elde eden Fenerbahçe, Güney Kore pazarında kalıcı olmak istiyor.

Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha! Yapılan görüşme...

Bu yüzden de Güney Kore futbolu özel olarak inceleniyor.

Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha! Yapılan görüşme...

Sarı-Lacivertliler, transferde hedefini ise yine Güney Kore'ye çevirdi.

Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha! Yapılan görüşme...

HEDEF JU-SUNG KIM!

F.Bahçe, Güney Koreli Ju-Sung Kim için ilk hamlesini yaptı. Kanarya'nın Güney Kore Ligi ekiplerinden FC Seoul forması giyen Ju-sung Kim'in menajeri ile ilk görüşmeyi yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha! Yapılan görüşme...

Takvim'in haberine göre; görüşmenin oldukça olumlu geçtiği ve transferin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha! Yapılan görüşme...

TEKNİK VE SOĞUKKANLI

22 yaşındaki başarılı stoper son dönemdeki etkili futboluyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha! Yapılan görüşme...

Sol ayaklı olan genç yetenek, 1.88'lik boyuna rağmen tekniği ve soğukkanlılığıyla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha! Yapılan görüşme...

HEDEF İLERİYE YATIRIM

Güncel piyasa değeri 500 bin Euro olan yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen F.Bahçe, Kim Min Jae'de olduğu gibi oyuncudan ileride yüklü miktarda bonservis gelire elde etmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha! Yapılan görüşme...

JU-SUNG KIM KİMDİR?

Ju-Sung Kim, 12 Aralık 2000 tarihinde Güney Kore'nin Cheongju kentinde dünyaya geldi.

Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha! Yapılan görüşme...

Futbola Incheon altyapısında başlayan Güney Koreli stoper, School Team SK ve FC Seoul atlyapılarında da forma giydi.

Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha! Yapılan görüşme...

Ocak 2019'da FC Seoul A takımına yükselen 21 yaşındaki futbolcu, Güney Kore Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 12 kez forma giydi.

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