Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha! Yapılan görüşme...

Süper Lig'de yeni sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.
Süper Lig'de yeni sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.
Sarı-lacivertliler, özlem duyduğu şampiyonluğa kavuşarak taraftarına bayram yaşatmak istiyor.
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe bir yandan şampiyonluğa odaklanırken bir yandan da gelecek sezonların planlamasını yapıyor.
Sezon başında Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'yi 18.05 milyon Euro'ya Napoli'ye satan sarı-lacivertliler, gözünü yeniden Uzakdoğu'ya çevirdi.
3 milyon Euro'ya transfer ettiği Kim Min-Jae'den 15 milyon Euro kar elde eden Fenerbahçe, Güney Kore pazarında kalıcı olmak istiyor.
Bu yüzden de Güney Kore futbolu özel olarak inceleniyor.
Sarı-Lacivertliler, transferde hedefini ise yine Güney Kore'ye çevirdi.
HEDEF JU-SUNG KIM!
F.Bahçe, Güney Koreli Ju-Sung Kim için ilk hamlesini yaptı. Kanarya'nın Güney Kore Ligi ekiplerinden FC Seoul forması giyen Ju-sung Kim'in menajeri ile ilk görüşmeyi yaptığı belirtildi.
Takvim'in haberine göre; görüşmenin oldukça olumlu geçtiği ve transferin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu aktarıldı.
TEKNİK VE SOĞUKKANLI
22 yaşındaki başarılı stoper son dönemdeki etkili futboluyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Sol ayaklı olan genç yetenek, 1.88'lik boyuna rağmen tekniği ve soğukkanlılığıyla dikkat çekiyor.
HEDEF İLERİYE YATIRIM
Güncel piyasa değeri 500 bin Euro olan yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen F.Bahçe, Kim Min Jae'de olduğu gibi oyuncudan ileride yüklü miktarda bonservis gelire elde etmeyi planlıyor.
JU-SUNG KIM KİMDİR?
Ju-Sung Kim, 12 Aralık 2000 tarihinde Güney Kore'nin Cheongju kentinde dünyaya geldi.
Futbola Incheon altyapısında başlayan Güney Koreli stoper, School Team SK ve FC Seoul atlyapılarında da forma giydi.
Ocak 2019'da FC Seoul A takımına yükselen 21 yaşındaki futbolcu, Güney Kore Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 12 kez forma giydi.