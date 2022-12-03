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FENERBAHÇE VILLARREAL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Villarreal maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Villarreal, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesinde detaylar merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Villarreal maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 10:00
FENERBAHÇE VILLARREAL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Villarreal maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda?

İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal, Dünya Kupası karşılaşmaları kapsamında verilen arayı İstanbul'da değerlendireceğini duyurmuştu. Villarreal, Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçı yapacağını açıkladı. Fenerbahçe, Villarreal ile Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Peki Fenerbahçe - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe - Villarreal hazırlık maçı detayları...

FENERBAHÇE - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe -Villarreal maçı 3 Aralık Cumartesi günü 19:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

20 BİN TARAFTAR

Fenerbahçe'nin Villarreal ile oynayacağı karşılaşmaya soğuk havaya rağmen önemli bir ilgi var. Sarı-lacivertliler bu mücadelede 20 bine yakın taraftarını yine stada çekecek.

FENERBAHÇE - VILLARREAL MAÇI | CANLI TAKİP

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