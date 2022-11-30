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Fenerbahçe Rayo Vallecano maçı CANLI (Fenerbahçe-Vallecano canlı anlatım)

2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verilirken, takımlar hazırlık maçlarında karşı karşıya geliyor. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano özel maçta kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçının CANLI ANLATIMI haberimizde...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 20:30
Fenerbahçe Rayo Vallecano maçı CANLI (Fenerbahçe-Vallecano canlı anlatım)

2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verilirken, takımlar da bu süreçte hazırlık maçlarında karşı karşıya geliyor. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ile Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Maçın tüm detayları haberimizde...


FENERBAHÇE - RAYO VALLECANO İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can, Lincoln, Rossi, Serdar Dursun

Rayo Vallecano: Diego Lopez, Hernandez, Fran Garcia, Isi, Trejo, Bebe, Mumin, Unai Lopez, Lejeune, Oscar, De Tomas


FENERBAHÇE - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı 30 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de başladı. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

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