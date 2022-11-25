Stadın yeni adı Atatürk oluyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1907 Fenerbahçe Derneği'nin, Kadıköy'deki kulübe ait Ülker Stadı'nın isminin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı nedeniyle "Atatürk Stadı" olarak değiştirilmesi talebini, tüm camianın destek vermesi durumunda yerine getireceklerini bildirdi. 1907 Derneği Başkanı Rıfat Perahya'nın önerisi üzerine konuşan Ali Koç, "Yaparız, çekinmeyiz ama bunun bir camia arzusu ve isteği olarak gerçekleşmesi her şeyden önemlidir. Bu biz bu talebin sonuna kadar arkasındayız" ifadesini kullandı.