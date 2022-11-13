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Fenerbahçe'de Giresunspor maçı sonrası soyunma odasındaki konuşma ortaya çıktı! Jorge Jesus...

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler öne geçtiği karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası soyunma odasında Ali Koç ve Jorge Jesus takıma moral konuşması yaptı. İşte soyunma odasındaki o konuşma... (FB HABER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 13:29
Fenerbahçe'de Giresunspor maçı sonrası soyunma odasındaki konuşma ortaya çıktı! Jorge Jesus...

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus ve Başkan Ali Koç, maç sonrası soyunma odasında takımlarına moral verip, sahip çıktılar.

Fenerbahçe'de Giresunspor maçı sonrası soyunma odasındaki konuşma ortaya çıktı! Jorge Jesus...

İlk olarak Jorge Jesus söz aldı ve "Futbolda bugünkü gibi şeyler yaşanabiliyor, siz bundan çok daha iyi olduğunuzu herkese gösterdiniz.

Fenerbahçe'de Giresunspor maçı sonrası soyunma odasındaki konuşma ortaya çıktı! Jorge Jesus...

Arada iyi dinlenin, sonrasında çok çalışıp herkesi alıştırdığınız seviyede devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Giresunspor maçı sonrası soyunma odasındaki konuşma ortaya çıktı! Jorge Jesus...

Beinsports'un haberine göre, daha sonra oyunculara ve tüm futbol takımı çalışanlarına seslenen Başkan Ali Koç, " Hepinize çok teşekkür ediyorum, bu ekip bu sezon bize büyük mutluluklar yaşattı, bundan sonra da yaşatmaya devam edecek.

Fenerbahçe'de Giresunspor maçı sonrası soyunma odasındaki konuşma ortaya çıktı! Jorge Jesus...

Ligde lideriz, Avrupa Ligi'nde lider ve son 16'dayız.

Fenerbahçe'de Giresunspor maçı sonrası soyunma odasındaki konuşma ortaya çıktı! Jorge Jesus...

Dünya Kupasına gidenlere başarılar diliyorum, herkes iyi dinlensin kısa sürede çok maç trafiği yaşadık.

Fenerbahçe'de Giresunspor maçı sonrası soyunma odasındaki konuşma ortaya çıktı! Jorge Jesus...

Mental olarak rahatlayın, ben bu takıma güveniyorum bugünkü gibi yol kazaları olacaktır." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'de Giresunspor maçı sonrası soyunma odasındaki konuşma ortaya çıktı! Jorge Jesus...

Konuşmalar sonrası soyunma odasınde herkes birbirini ve tüm ekibi alkışladı.

Fenerbahçe'de Giresunspor maçı sonrası soyunma odasındaki konuşma ortaya çıktı! Jorge Jesus...

Teknik Direktör Jorge Jesus oyuncularına tek tek sarılıp sezonun ilk yarısındaki iki kulvarda da zirvede oldukları için tebrik ederken, Başkan Ali Koç kırmızı kart gördüğü için çok üzgün olduğu gözlenen Joao Pedro'yu teselli etti.

Fenerbahçe'de Giresunspor maçı sonrası soyunma odasındaki konuşma ortaya çıktı! Jorge Jesus...

"DÜNYA KUPASI ARASI TAKIMIMIZA İYİ GELECEK"

Giresunspor maçı sonrası konuşan Jesus, sakatlıkların başarılı olmanın bedeli olduğunu ifade ederek, "Şu anda Avrupa Ligi'nde son 16'dayız ve sakatlık riski limitinde olan çok fazla oyuncumuz var.

Fenerbahçe'de Giresunspor maçı sonrası soyunma odasındaki konuşma ortaya çıktı! Jorge Jesus...

Haftada 1 maç yapıyor olsaydık bu durum bu kadar olmazdı. Bu mesleğimizin parçası. Avrupa Ligi'nde gidebildiğimiz kadar ileriye gitmek istiyoruz. Takımım genel olarak iyi bir performans sergiledi. Dünya Kupası arası takımımıza iyi gelecek.

Fenerbahçe'de Giresunspor maçı sonrası soyunma odasındaki konuşma ortaya çıktı! Jorge Jesus...

Sakat oyuncular dönecek, yorgun oyuncular toparlayacak. Fenerbahçe futbolcuları bu sene 25 maç oynadılar, bu tarz durumlarla baş edebilmeyi bilmeniz gerekiyor.

Fenerbahçe'de Giresunspor maçı sonrası soyunma odasındaki konuşma ortaya çıktı! Jorge Jesus...

Bugünkü mağlubiyetin sebebi kontrolümüzün dışında olan bazı faktörler, görmüş olduğumuz kırmızı kart ve Serdar'ın şanssızlığı. Bazı anları kontrol edemiyorsunuz ama her şeye hazır olmanız gerekiyor.

Fenerbahçe'de Giresunspor maçı sonrası soyunma odasındaki konuşma ortaya çıktı! Jorge Jesus...

Bugün bu iki olay başımıza geldi ve Serdar ayağı kayıp yere düştü. İşimizin, hayatımızın bir parçası bu. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bugün harikalardı.

Fenerbahçe'de Giresunspor maçı sonrası soyunma odasındaki konuşma ortaya çıktı! Jorge Jesus...

Futbolcular maçı kaybetmelerine rağmen taraftarın vermiş olduğu destek sayesinde özgüvenli bir şekilde içeri girdiler. Takım bir kişi eksik olmasına rağmen savaştı, oyuncular ve taraftarlar bunu gördü" diye konuştu.

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