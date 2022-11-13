Fenerbahçe'de Giresunspor maçı sonrası soyunma odasındaki konuşma ortaya çıktı! Jorge Jesus...

Beinsports'un haberine göre, daha sonra oyunculara ve tüm futbol takımı çalışanlarına seslenen Başkan Ali Koç, " Hepinize çok teşekkür ediyorum, bu ekip bu sezon bize büyük mutluluklar yaşattı, bundan sonra da yaşatmaya devam edecek.