Fenerbahçe'de Giresunspor maçı sonrası soyunma odasındaki konuşma ortaya çıktı! Jorge Jesus...

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus ve Başkan Ali Koç, maç sonrası soyunma odasında takımlarına moral verip, sahip çıktılar.
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus ve Başkan Ali Koç, maç sonrası soyunma odasında takımlarına moral verip, sahip çıktılar.
İlk olarak Jorge Jesus söz aldı ve "Futbolda bugünkü gibi şeyler yaşanabiliyor, siz bundan çok daha iyi olduğunuzu herkese gösterdiniz.
Arada iyi dinlenin, sonrasında çok çalışıp herkesi alıştırdığınız seviyede devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Beinsports'un haberine göre, daha sonra oyunculara ve tüm futbol takımı çalışanlarına seslenen Başkan Ali Koç, " Hepinize çok teşekkür ediyorum, bu ekip bu sezon bize büyük mutluluklar yaşattı, bundan sonra da yaşatmaya devam edecek.
Ligde lideriz, Avrupa Ligi'nde lider ve son 16'dayız.
Dünya Kupasına gidenlere başarılar diliyorum, herkes iyi dinlensin kısa sürede çok maç trafiği yaşadık.
Mental olarak rahatlayın, ben bu takıma güveniyorum bugünkü gibi yol kazaları olacaktır." şeklinde konuştu.
Konuşmalar sonrası soyunma odasınde herkes birbirini ve tüm ekibi alkışladı.
Teknik Direktör Jorge Jesus oyuncularına tek tek sarılıp sezonun ilk yarısındaki iki kulvarda da zirvede oldukları için tebrik ederken, Başkan Ali Koç kırmızı kart gördüğü için çok üzgün olduğu gözlenen Joao Pedro'yu teselli etti.
"DÜNYA KUPASI ARASI TAKIMIMIZA İYİ GELECEK"
Giresunspor maçı sonrası konuşan Jesus, sakatlıkların başarılı olmanın bedeli olduğunu ifade ederek, "Şu anda Avrupa Ligi'nde son 16'dayız ve sakatlık riski limitinde olan çok fazla oyuncumuz var.
Haftada 1 maç yapıyor olsaydık bu durum bu kadar olmazdı. Bu mesleğimizin parçası. Avrupa Ligi'nde gidebildiğimiz kadar ileriye gitmek istiyoruz. Takımım genel olarak iyi bir performans sergiledi. Dünya Kupası arası takımımıza iyi gelecek.
Sakat oyuncular dönecek, yorgun oyuncular toparlayacak. Fenerbahçe futbolcuları bu sene 25 maç oynadılar, bu tarz durumlarla baş edebilmeyi bilmeniz gerekiyor.
Bugünkü mağlubiyetin sebebi kontrolümüzün dışında olan bazı faktörler, görmüş olduğumuz kırmızı kart ve Serdar'ın şanssızlığı. Bazı anları kontrol edemiyorsunuz ama her şeye hazır olmanız gerekiyor.
Bugün bu iki olay başımıza geldi ve Serdar ayağı kayıp yere düştü. İşimizin, hayatımızın bir parçası bu. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bugün harikalardı.
Futbolcular maçı kaybetmelerine rağmen taraftarın vermiş olduğu destek sayesinde özgüvenli bir şekilde içeri girdiler. Takım bir kişi eksik olmasına rağmen savaştı, oyuncular ve taraftarlar bunu gördü" diye konuştu.