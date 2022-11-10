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Arda Güler için flaş sözler! "100 yılda bir gelir"

Arda Güler, La Gazzetta dello Sport'a manşet oldu. İtalyanlar'ın ünlü spor gazetesi, her geçen gün formunu yukarı çeken genç futbolcu ile ilgili yayınladığı özel haberde, 'Türkiye, 17'lik Güler'in hastası' başlığını kullandı. 'Böylesi 100 yılda bir gelir' yorumu da tırnak içinde kullanıldı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Arda Güler için flaş sözler! "100 yılda bir gelir"

Arda Güler, La Gazzetta dello Sport'a manşet oldu. İtalyanlar'ın ünlü spor gazetesi, her geçen gün formunu yukarı çeken genç futbolcu ile ilgili yayınladığı özel haberde, 'Türkiye, 17'lik Güler'in hastası' başlığını kullandı. 'Böylesi 100 yılda bir gelir' yorumu da tırnak içinde kullanıldı... Arda'nın hayat hikayesi, oyuncu özelliklerinin anlatıldığı makalede, Fenerbahçe'ye gelişinde 'Türkiye'nin en zengin ailesi' denilen Ali Koç'un sürece dahil olduğu aktarıldı.

NAPOLi PUSUDA
Napoli'nin gözü Arda Güler'de... Çizme basını, Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'den memnun kalan İtalyan ekibinin yeni hedefinin Arda Güler olduğunu yazdı. Sportif direktör Cristiano Giuntoli'nin, genç starı yakından takip ettiği ve ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı kaydedildi. Fenerbahçe'nin kapıyı 30 milyon euro'dan açacağı aktarıldı.

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