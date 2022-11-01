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Fenerbahçe'ye bir 'Kim' daha! Girişimler başladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Hem ara transfer dönemi hem de yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gözünü Uzakdoğu'ya çevirdi. Geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği Min Jae-Kim'i 18.5 milyon Euro karşılığında Napoli'ye gönderen sarı-lacivertliler, aynı transfer stratejisini izleyerek bir takviye daha yapmayı planlıyor. Yönetim, Güney Kore ekibi FC Seoul'de forma giyen Ju-Sung Kim'in takıma kazandırmak için harekete geçti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 15:48
Fenerbahçe'ye bir 'Kim' daha! Girişimler başladı

Süper Lig'de yeni sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ilk 11 maçta ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.

Fenerbahçe'ye bir 'Kim' daha! Girişimler başladı

Sarı-lacivertliler, özlem duyduğu şampiyonluğa kavuşarak taraftarına bayram yaşatmak istiyor.

Fenerbahçe'ye bir 'Kim' daha! Girişimler başladı

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe bir yandan şampiyonluğa odaklanırken bir yandan da gelecek sezonların planlamasını yapıyor.

Fenerbahçe'ye bir 'Kim' daha! Girişimler başladı

Sezon başında Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'yi 18.5 milyon Euro'ya Napoli'ye satan sarı-lacivertliler, gözünü yeniden Uzakdoğu'ya çevirdi.

Fenerbahçe'ye bir 'Kim' daha! Girişimler başladı

3 milyon Euro'ya transfer ettiği Kim Min-Jae'den 15.5 milyon Euro kar elde eden Fenerbahçe, Güney Kore pazarında kalıcı olmak istiyor.

Fenerbahçe'ye bir 'Kim' daha! Girişimler başladı

Bu yüzden de Güney Kore futbolu özel olarak inceleniyor.

Fenerbahçe'ye bir 'Kim' daha! Girişimler başladı

Fenerbahçe bu iş için 3 scout görevlendirdi.

Fenerbahçe'ye bir 'Kim' daha! Girişimler başladı

JU-SUNG KIM LİSTEDE

Takvim'in haberine göre, Sarı Kanarya'nın hedefindeki ilk isim ise FC Seoul forması giyen Ju-Sung Kim…

Fenerbahçe'ye bir 'Kim' daha! Girişimler başladı

21 yaşındaki stoperi adım adım izleyen Fenerbahçe, genç yıldızı transfer ederek kadrosuna yeni bir yıldız adayı daha katmak istiyor.

Fenerbahçe'ye bir 'Kim' daha! Girişimler başladı

Güney Kore futbolunun gelecekte en önemli yıldızlarından biri olması beklenen Kim, bu sezon 17 karşılaşmada forma giydi.

Fenerbahçe'ye bir 'Kim' daha! Girişimler başladı

500 bin Euro piyasa değeri olan genç yıldız 1258 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe'ye bir 'Kim' daha! Girişimler başladı

Ju-Sung Kim'i potansiyeli nedeniyle transfer listesine ekleyen Fenerbahçe, tıpkı Kim Min-Jae'de olduğu gibi oyuncuyu yüksek bedellerle satarak önemli bir gelirin sahibi olmayı planlıyor.

Fenerbahçe'ye bir 'Kim' daha! Girişimler başladı

JU-SUNG KIM KİMDİR?

Ju-Sung Kim, 12 Aralık 2000 tarihinde Güney Kore'nin Cheongju kentinde dünyaya geldi.

Fenerbahçe'ye bir 'Kim' daha! Girişimler başladı

Futbola Incheon altyapısında başlayan Güney Koreli stoper, School Team SK ve FC Seoul atlyapılarında da forma giydi.

Fenerbahçe'ye bir 'Kim' daha! Girişimler başladı

Ocak 2019'da FC Seoul A takımına yükselen 21 yaşındaki futbolcu, Güney Kore Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 12 kez forma giydi.

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