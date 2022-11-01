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Belçika'da gözler Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye çevrildi! Dünya Kupası...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, transferin bitmesine kısa bir süre kala, Michy Batshuayi'nin bonservisini Chelsea'den almıştı. Belçikalı yıldız, attığı gollerle Fenerbahçe'ye can verdi. Öte yandan Belçika'da 2022 Dünya Kupası öncesi gözler Fenerbahçeli Batshuayi'ye çevrildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 10:56
Belçika'da gözler Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye çevrildi! Dünya Kupası...

İtalya Serie A devi Inter'de bir kez daha Romelu Lukaku şoku yaşanıyor. Yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kaldıktan sonra geçen hafta formasına kavuşan Romelu Lukaku'dan kötü haber geldi.

Belçika'da gözler Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye çevrildi! Dünya Kupası...

Sezon başında Premier Lig ekibi Chelsea'den eski kulübü Inter'e kiralık olarak transfer olan Romelu Lukaku, geçirdiği sakatlık sonrası uzun süre formasından uzak kalmıştı.

Belçika'da gözler Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye çevrildi! Dünya Kupası...

SEVİNÇLERİ KURSAKLARINDA KALDI

Geçen hafta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Viktoria Plzen maçında sahalara dönen ve görev aldığı kısa sürede bir de gol katkısı yapan Belçikalı yıldız, Inter'de yüzleri güldürürken İtalyan ekibinin sevinci kursağında kaldı.

Belçika'da gözler Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye çevrildi! Dünya Kupası...

İtalyan ekibi, Romelu Lukaku'nun sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, oyuncunun sakatlığının nüksettiğini belirtti.

Belçika'da gözler Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye çevrildi! Dünya Kupası...

İtalyan basını, Lukaku'nun Dünya Kupası'nı kaçıracağını iddia ederken Inter'den Belçikalı golcünün sakatlığına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Lukaku bu sabah bazı testlerden geçti. Belçikalı futbolcunun sol hamstringinde miyotendinöz bir zorlanma yaşandığı ortaya çıktı. Durumu birkaç güç içinde yeniden değerlendirilecek" denildi.

Belçika'da gözler Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye çevrildi! Dünya Kupası...

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ KIYMETLENDİ

Belçika Milli Takımı'nın birinci golcüsü olan Lukaku'nun, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na kısa süre kala sakatlanması ülkesinde de büyük endişe yaratırken gözler sarı lacivertli ekibin formda golcüsü Michy Batshuayi'ye çevrildi.

Belçika'da gözler Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye çevrildi! Dünya Kupası...

Dünya Kupası F Grubu'nda yer alan ve ilk maçını 27 Kasım'da Kanada ile oynayacak olan Belçika'da Romelu Lukaku'nun sakatlığı sonrası Batshuayi daha da kıymetlendi.

Belçika'da gözler Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye çevrildi! Dünya Kupası...

PERFORMANSI ZİRVE YAPTI

Lukaku ile birlikte Belçika'nın gol yükünü çeken Michy Batshuayi, sarı lacivertli takımda harika bir başlangıç yaparken dün oynanan İstanbulspor maçında hat-trick yaparak formunu gözler önüne serdi.

Belçika'da gözler Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye çevrildi! Dünya Kupası...

11 MAÇTA 8 GOL

İstanbulspor karşısında 18, 49 ve 88 dakikalarda hat-trick yapan Batshuayi, Fenerbahçe'deki yüksek performansını sürdürdü. Yıldız oyuncu, bu sezon 6. Süper Lig maçında 5 gole ulaştı. Avrupa Ligi'nde ise 5 kez sahaya çıkan Batshuayi, 3 kez ağları sarstı.

Belçika'da gözler Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye çevrildi! Dünya Kupası...

SÜPER LİG'DE BİR İLK YAŞADI

Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarıyla toplam 39 maça çıkan ve 19 kez ağları havalandıran 29 yaşındaki futbolcu, ilk kez kafa golüyle tanıştı. İrfan Can Kahveci'nin kullandığı kornerde yaptığı kafa vuruşuyla takımının 3. golünü kaydeden Batshuayi, Süper Lig'de ilk kafa golünü atmış oldu.

Belçika'da gözler Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye çevrildi! Dünya Kupası...

5.5 YIL SONRA BAŞARDI

Karşılaşmayı hat-trick ile tamamlayan Batshuayi, 5.5 yıl sonra bir maçta 3 gol attı. Yıldız oyuncu, bu sezon her 60 dakikaya 1 gol sığdırmayı da başardı.

Belçika'da gözler Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye çevrildi! Dünya Kupası...

"ÇALIŞMALARIMIZIN MEYVESİNİ ALDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

İstanbulspor karşılaşmasında hat-trick yapan sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Herkes gibi ben de çok mutluyum. Sürekli olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun da meyvesini aldığımızı düşünüyorum. Bu akşamki görüntü, bizim açımızdan pozitif görüntüydü. Maç maç, hafta hafta çok daha iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Belçika'da gözler Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye çevrildi! Dünya Kupası...

"BİZ BUNUN ÜZERİNE YOĞUNLAŞMIYORUZ"

Fenerbahçe'nin 103 gol attığı sezonla ilgili gelen bir soruya 29 yaşındaki futbolcu, "Biz bunun üzerine yoğunlaşmıyoruz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maç maç bakıyor ve her maçı bir final olarak nitelendiriyoruz. Her hafta sıkı bir şekilde çalışarak maçlarımızı oynuyoruz. Sezon sonunda neler olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.

Belçika'da gözler Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye çevrildi! Dünya Kupası...

Sosyal medyada yaptığı paylaşımların hatırlatılması üzerine golcü futbolcu, "Bu benim kişiliğim. Eğlenceyi seven bir insanım. Çalışması gerekiyorsa da en iyisini ortaya koymak durumundayım yoksa hocam beni mahvedebilir" dedi.

Belçika'da gözler Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye çevrildi! Dünya Kupası...

"BEN ÇALIŞMAYA İNANAN BİRİSİYİM"

Geçtiğimiz sezon çok gol kaçırmasına rağmen bu sezon skorer performansıyla ilgili ise Michy Batshuayi, "Ben çalışmaya inanan birisiyim. Elbette kötü zamanlar ve iyi zamanlar olacaktır. Mental anlamda güçlü kalmak çok önemli. Ben güçlü bir insanım. Çalışmaya devam edeceğim. Sonrasında da meyvesini alacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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