Belçika'da gözler Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye çevrildi! Dünya Kupası...

"ÇALIŞMALARIMIZIN MEYVESİNİ ALDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

İstanbulspor karşılaşmasında hat-trick yapan sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Herkes gibi ben de çok mutluyum. Sürekli olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun da meyvesini aldığımızı düşünüyorum. Bu akşamki görüntü, bizim açımızdan pozitif görüntüydü. Maç maç, hafta hafta çok daha iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.