Pablo Mari eski hocası Jorge Jesus'u anlattı! "Aldığım en önemli ders..."

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü hocası Jorge Jesus'u, eski öğrencisi anlattı.
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü hocası Jorge Jesus'u, eski öğrencisi anlattı.
Flamengo'da bir dönem Jesus ile çalışan Pablo Mari, Portekizli hocanın savunma felsefesine ilişkin konuştu.
Bununla beraber Mari, Jesus'un antrenman metoduna dair de önemli ifadeler sarf etti.
Mari konuşmasında, her gün savunmanın temel bilgilerine dair çalıştıklarını itiraf etti.
Bununla beraber Mari, Jesus'un antrenman taktiğine bir süre uyulmaması halinde, tüm bilgileri unuttuklarını açıkladı.
İşte Pablo Mari'nin yaptığı o açıklamalar...
"Jesus'tan, her gün futbolun temelleri üzerine çalışmadığınız taktirde, hata yapabileceğimi öğrendim.
Her gün onunla birlikte, savunmanın temelleri üzerine çalıştı.
Bazen bu çalışmanın artık gerekli olmadığını düşünüyorsunuz ama durum sandığınız gibi olmuyor.
Bu, futbol kariyerimde aldığım en önemli derslerden biriydi.
İki haftada dört maçımız vardı ve vücut oryantasyonu, takım arkadaşınızın savunmada nerede durduğunu izlemek gibi temel şeyler üzerine çalışmaya vaktimiz olmamıştı.
Sonunda, onun anlatmak istediğini yanlış anlamıştık.
İki hafta içinde unutmayacağımı düşünmüştüm ama sandığım gibi olmadı, unuttum.
Çünkü yapılacak o kadar çok şey var ki, bu yüzden sürekli temel bilgileri anlatmak zorunda."
Jorge Jesus, 2022-23 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı.