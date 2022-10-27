Haberler Fenerbahçe Pablo Mari eski hocası Jorge Jesus'u anlattı! "Aldığım en önemli ders..."

Pablo Mari eski hocası Jorge Jesus'u anlattı! "Aldığım en önemli ders..."

Bir dönem Flamengo'da Jesus ile beraber çalışan Pablo Mari, bir podcast kanalına eski hocası hakkında konuştu. Mari yaptığı açıklamada, Jorge Jesus'tan savunma üzerine öğrendiği önemli bilgileri açıkladı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 13:06
Pablo Mari eski hocası Jorge Jesus'u anlattı! "Aldığım en önemli ders..."

Mari konuşmasında, her gün savunmanın temel bilgilerine dair çalıştıklarını itiraf etti.

Pablo Mari eski hocası Jorge Jesus'u anlattı! "Aldığım en önemli ders..."

Bununla beraber Mari, Jesus'un antrenman taktiğine bir süre uyulmaması halinde, tüm bilgileri unuttuklarını açıkladı.

Pablo Mari eski hocası Jorge Jesus'u anlattı! "Aldığım en önemli ders..."

İşte Pablo Mari'nin yaptığı o açıklamalar...

Pablo Mari eski hocası Jorge Jesus'u anlattı! "Aldığım en önemli ders..."

"Jesus'tan, her gün futbolun temelleri üzerine çalışmadığınız taktirde, hata yapabileceğimi öğrendim.

Pablo Mari eski hocası Jorge Jesus'u anlattı! "Aldığım en önemli ders..."

Her gün onunla birlikte, savunmanın temelleri üzerine çalıştı.

Pablo Mari eski hocası Jorge Jesus'u anlattı! "Aldığım en önemli ders..."

Bazen bu çalışmanın artık gerekli olmadığını düşünüyorsunuz ama durum sandığınız gibi olmuyor.

Pablo Mari eski hocası Jorge Jesus'u anlattı! "Aldığım en önemli ders..."

Bu, futbol kariyerimde aldığım en önemli derslerden biriydi.

Pablo Mari eski hocası Jorge Jesus'u anlattı! "Aldığım en önemli ders..."

İki haftada dört maçımız vardı ve vücut oryantasyonu, takım arkadaşınızın savunmada nerede durduğunu izlemek gibi temel şeyler üzerine çalışmaya vaktimiz olmamıştı.

Pablo Mari eski hocası Jorge Jesus'u anlattı! "Aldığım en önemli ders..."

Sonunda, onun anlatmak istediğini yanlış anlamıştık.

Pablo Mari eski hocası Jorge Jesus'u anlattı! "Aldığım en önemli ders..."

İki hafta içinde unutmayacağımı düşünmüştüm ama sandığım gibi olmadı, unuttum.

Pablo Mari eski hocası Jorge Jesus'u anlattı! "Aldığım en önemli ders..."

Çünkü yapılacak o kadar çok şey var ki, bu yüzden sürekli temel bilgileri anlatmak zorunda."

Pablo Mari eski hocası Jorge Jesus'u anlattı! "Aldığım en önemli ders..."

Jorge Jesus, 2022-23 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı.

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