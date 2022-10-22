Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Başakşehir maçında penaltı beklentisi! Sarı lacivertlilerden penaltı itirazı

Fenerbahçe Başakşehir maçında penaltı beklentisi! Sarı lacivertlilerden penaltı itirazı

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Başakşehir'i konuk ettiği mücadelede sarı lacivertli futbolcular penaltı itirazında bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 20:56
Fenerbahçe Başakşehir maçında penaltı beklentisi! Sarı lacivertlilerden penaltı itirazı

Fenerbahçe, Süper Lig 11. hafta maçında Ülker Stadyumu'nda Medipol Başakşehir'i ağırladı.

Mücadelenin 34. dakikasında sarı lacivertlilerin sol kanattan gelişen atağında topla buluşan Lincoln'un ortasında top Başakşehirli Ömer Ali'den sekti.

Bu pozisyon sonrası Fenerbahçeli futbolcular maçın hakemi Zorbay Küçük'e penaltı itirazında bulunurken Küçük oyunu devam ettirdi. Bu karara hem sarı lacivertli futbolcular hem de tribündeki taraftarlar tepki gösterdi.

İşte o pozisyom...



Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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