Gollerim sistemin eseri

Süper Ligde 9 maçta 10 gol atan Ekvadorlu yıldız, başarısını Jesus'un sistemine borçlu olduğunu söyledi: "Kariyerimdeki en iyi sezon başlangıcını yaptım. Jesus çok güçlü ve öz güvenli bir takım oluşturdu" diyen Valencia, "Geldiği ilk gün benimle konuştu ve neler istediğini anlattı. Ben de hızlı şekilde adapte oldum. Önde oynayan oyuncular için bu sistem çok etkili. Maçların çoğunu rakip yarı sahada oynuyoruz. Böyle olunca rakip kaleye daha yakın oluyorsunuz. Her maç 8-10 pozisyona giriyoruz. Bu da performansımızı etkiliyor" ifadelerini kullandı.



SÖYLERSEM ÖLDÜRÜR!

"Jesus'la konuştuklarımızın tamamını burada söylersem hocamız beni öldürür. (Gülüyor) Tabii ki özel şeyler de konuştuk. Aramızda çok iyi bir uyum var. Bunun da sahaya çok iyi yansıdığını düşünüyorum."



ŞAMPİYONLUK İÇİN ERKEN

"Oyuncular değişse de oynadığımız oyun değişmiyor. Bu ne kadar iyi çalıştığımızın göstergesi. Şampiyonluğu konuşmak için erken ama savaşmaya hazırız. Hedefimiz kupalar kazanmak. Gol kralı da olursam ne mutlu bana"



HEDEFİMİZ 1. ÇIKMAK

"Başakşehir maçı harika olacak. Ligin en iyi oynayan takımlarından biri ama biz de evimizde çok güçlüyüz. Umarım 3 puan evimizde kalır... Rennes'i de yenip gruptan birinci çıkmak istiyoruz."