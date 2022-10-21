Haberler Fenerbahçe Gollerim sistemin eseri

Gollerim sistemin eseri

Enner Valencia, FBTV'de Günün Röportajı'na konuk oldu. Valencia, "Maçların çoğunu rakip sahada oynuyoruz. Bu da bizim performansımızı olumlu etkiliyor." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 06:50
Gollerim sistemin eseri

Süper Ligde 9 maçta 10 gol atan Ekvadorlu yıldız, başarısını Jesus'un sistemine borçlu olduğunu söyledi: "Kariyerimdeki en iyi sezon başlangıcını yaptım. Jesus çok güçlü ve öz güvenli bir takım oluşturdu" diyen Valencia, "Geldiği ilk gün benimle konuştu ve neler istediğini anlattı. Ben de hızlı şekilde adapte oldum. Önde oynayan oyuncular için bu sistem çok etkili. Maçların çoğunu rakip yarı sahada oynuyoruz. Böyle olunca rakip kaleye daha yakın oluyorsunuz. Her maç 8-10 pozisyona giriyoruz. Bu da performansımızı etkiliyor" ifadelerini kullandı.


SÖYLERSEM ÖLDÜRÜR!
"Jesus'la konuştuklarımızın tamamını burada söylersem hocamız beni öldürür. (Gülüyor) Tabii ki özel şeyler de konuştuk. Aramızda çok iyi bir uyum var. Bunun da sahaya çok iyi yansıdığını düşünüyorum."


ŞAMPİYONLUK İÇİN ERKEN
"Oyuncular değişse de oynadığımız oyun değişmiyor. Bu ne kadar iyi çalıştığımızın göstergesi. Şampiyonluğu konuşmak için erken ama savaşmaya hazırız. Hedefimiz kupalar kazanmak. Gol kralı da olursam ne mutlu bana"


HEDEFİMİZ 1. ÇIKMAK
"Başakşehir maçı harika olacak. Ligin en iyi oynayan takımlarından biri ama biz de evimizde çok güçlüyüz. Umarım 3 puan evimizde kalır... Rennes'i de yenip gruptan birinci çıkmak istiyoruz."

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'ın başı o yıldızla dertte! Şikayeti haklı bulundu CAS devreye girdi...
43 yaşındaki iki çocuk annesi Çağla Şıkel karın kaslarıyla podyumda şov yaptı
Fırtına'da Visca sevinci! İyi haber geldi
Kartal fizikten kaldı! Ismael o taktiği uygulayamadı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe yıldız ismin tapusunu alıyor! O madde devreye girecek
Hücum mu defans mı? Gözler liderlik düellosunda
Sigortasız çalıştırılan EYT'liler için formül belli oldu
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aston Villa'da Gerrard dönemi sona erdi! Aston Villa'da Gerrard dönemi sona erdi! 01:23
Aston Villa'da Gerrard dönemi sona erdi! Aston Villa'da Gerrard dönemi sona erdi! 01:22
PFDK 8 Süper Lig ekibine ceza yağdırdı! PFDK 8 Süper Lig ekibine ceza yağdırdı! 01:16
PFDK 8 Süper Lig ekibine ceza yağdırdı! PFDK 8 Süper Lig ekibine ceza yağdırdı! 01:16
Barça ilk yarıda fişi çekti! Barça ilk yarıda fişi çekti! 00:36
Yusuf Yazıcı'nın cezası belli oldu! Yusuf Yazıcı'nın cezası belli oldu! 00:33
Daha Eski
Fenerbahçe Beko durdurulamıyor! Fenerbahçe Beko durdurulamıyor! 00:33
Jesus geldi yıldızlar kanatlandı! Jesus geldi yıldızlar kanatlandı! 00:33
Gaziantep kupada üst tura yükseldi! Gaziantep kupada üst tura yükseldi! 00:32
Giresunspor evinde üst tura yükseldi Giresunspor evinde üst tura yükseldi 00:32
ManU'da Ronaldo krizi! Kadroya alınmadı ManU'da Ronaldo krizi! Kadroya alınmadı 00:32
Yeni Malatya penaltılarda üst tura yükseldi! Yeni Malatya penaltılarda üst tura yükseldi! 00:31