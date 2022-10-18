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İspanyol basını duyurdu! Villarreal Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçı yapacak

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası sırasında, İspanya La Liga temsilcisi Villarreal, Türkiye'de antrenman yapacak. İspanyol basınında yer alan habere göre Villarreal, Fenerbahçe ve Galatasaray hazırlık maçı yapacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 16:37 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 16:38
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
İspanyol basını duyurdu! Villarreal Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçı yapacak

Katar'da düzenlenecek ve 20 Kasım'da başlayıp 18 Aralık'ta sona erecek Dünya Kupası sırasında İspanya La Liga ekibi Villarreal, Türkiye'de kamp yapacak.

İspanyol basınında yer alan habere göre La Liga temsilcisi, 9 Kasım'da Espanyol ile oynayacağı maç sonrası 10-15 gün arası tatil verecek.

Bu tatilin ardından Villarreal, Türkiye'de antrenmanlarına devam edecek.

Dünya Kupası esnasında La Liga temsilcisi, Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçı oynayacak.

Öte yandan Villarreal, Aston Villa ile de hazırlık maçı oynayacak.

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