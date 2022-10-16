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Mauricio Lemos'tan Fenerbahçe'ye rest! Sözleşme fesih teklifi geri çevirdi

UEFA ve TFF listesine dahil edilmeyen Uruguaylı Mauricio Lemos Fenerbahçe'ye resti çekti. 26 yaşındaki stoper yönetiminin teklifini yine geri çevirdi. Haberin detayları... (FB HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 13:24 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 13:25
Mauricio Lemos'tan Fenerbahçe'ye rest! Sözleşme fesih teklifi geri çevirdi

Fenerbahçe'nin UEFA ile TFF listesine dahil etmediği Lemos, Fenerbahçe yönetiminin yaptığı "Sözleşmeni karşılıklı olarak feshedelim" teklifini yine geri çevirdi.

Mauricio Lemos'tan Fenerbahçe'ye rest! Sözleşme fesih teklifi geri çevirdi

Sabah'ın haberine göre, kontratı sezon sonunda bitecek Uruguaylı stoper, iyi bir teklif gelmesi halinde ocak ayında gidebileceğini, bu süreye kadar parasını almaya devam edeceğini söyledi.

Mauricio Lemos'tan Fenerbahçe'ye rest! Sözleşme fesih teklifi geri çevirdi

26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takımda yıllık 850 bin Euro kazanıyor.

Mauricio Lemos'tan Fenerbahçe'ye rest! Sözleşme fesih teklifi geri çevirdi

Fenerbahçe Lemos'u Las Palmas'tan 1.6 milyon Euro'ya transfer etmişti.

Mauricio Lemos'tan Fenerbahçe'ye rest! Sözleşme fesih teklifi geri çevirdi

Bu arada Luan Peres'in sakatlığı Fenerbahçe savunmasında planları bozdu.

Mauricio Lemos'tan Fenerbahçe'ye rest! Sözleşme fesih teklifi geri çevirdi

Teknik direktör Jorge Jesus, birçok futbolcusunu dinlendirme şansı bulurken, savunmada aynı şansa sahip değil...

Mauricio Lemos'tan Fenerbahçe'ye rest! Sözleşme fesih teklifi geri çevirdi

Özellikle Attila Szalai rotasyona giremiyor.

Mauricio Lemos'tan Fenerbahçe'ye rest! Sözleşme fesih teklifi geri çevirdi

11 haftada 20 maça çıkan Macar stopere, Ankaragücü maçı öncesi 'Dikkat' uyarısı geldi.

Mauricio Lemos'tan Fenerbahçe'ye rest! Sözleşme fesih teklifi geri çevirdi

Teknik heyet, Gustavo Henrique ve Szalai'den son dakikaya kadar konsantrasyonlarını bozmamalarını istedi.

Mauricio Lemos'tan Fenerbahçe'ye rest! Sözleşme fesih teklifi geri çevirdi

MAURICIO LEMOS KİMDİR?

28 Aralık 1995 yılında Uruguay'da dünyaya gelmiştir.

Mauricio Lemos'tan Fenerbahçe'ye rest! Sözleşme fesih teklifi geri çevirdi

Stoper pozisyonunda forma giyen Lemos sağ ayaklıdır. Lemos 187 cm boyundadır.

Mauricio Lemos'tan Fenerbahçe'ye rest! Sözleşme fesih teklifi geri çevirdi

Mauricio Lemos daha önce Defensor, Rubin Kazan, Las Palmas, Sassuolo ve Beerschot VA kulüplerinde forma giydi.

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