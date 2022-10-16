Mauricio Lemos'tan Fenerbahçe'ye rest! Sözleşme fesih teklifi geri çevirdi

Fenerbahçe'de sezon başında kadroya alınmayan Mauricio Lemos krizi yaşanıyor.
26 yaşındaki stoper Fenerbahçe'nin önerisini reddetti.
Fenerbahçe'de sezon başında kadroya alınmayan Mauricio Lemos krizi yaşanıyor.
26 yaşındaki stoper Fenerbahçe'nin önerisini reddetti.
Fenerbahçe'nin UEFA ile TFF listesine dahil etmediği Lemos, Fenerbahçe yönetiminin yaptığı "Sözleşmeni karşılıklı olarak feshedelim" teklifini yine geri çevirdi.
Sabah'ın haberine göre, kontratı sezon sonunda bitecek Uruguaylı stoper, iyi bir teklif gelmesi halinde ocak ayında gidebileceğini, bu süreye kadar parasını almaya devam edeceğini söyledi.
26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takımda yıllık 850 bin Euro kazanıyor.
Fenerbahçe Lemos'u Las Palmas'tan 1.6 milyon Euro'ya transfer etmişti.
Bu arada Luan Peres'in sakatlığı Fenerbahçe savunmasında planları bozdu.
Teknik direktör Jorge Jesus, birçok futbolcusunu dinlendirme şansı bulurken, savunmada aynı şansa sahip değil...
Özellikle Attila Szalai rotasyona giremiyor.
11 haftada 20 maça çıkan Macar stopere, Ankaragücü maçı öncesi 'Dikkat' uyarısı geldi.
Teknik heyet, Gustavo Henrique ve Szalai'den son dakikaya kadar konsantrasyonlarını bozmamalarını istedi.
MAURICIO LEMOS KİMDİR?
28 Aralık 1995 yılında Uruguay'da dünyaya gelmiştir.
Stoper pozisyonunda forma giyen Lemos sağ ayaklıdır. Lemos 187 cm boyundadır.
Mauricio Lemos daha önce Defensor, Rubin Kazan, Las Palmas, Sassuolo ve Beerschot VA kulüplerinde forma giydi.