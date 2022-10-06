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Fenerbahçe - AEK Larnaca | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, 3. maçında sahasında AEK Larnaca ile karşılaşıyor. İlk iki maçında Dinamo Kiev'i yenen ve Rennes ile berabere kalan sarı lacivertliler, Fransız temsilcisi ile beraber 4 puanla zirvede bulunuyor. Kanarya'da hedef, Güney Kıbrıs ekibini de mağlup edip yoluna kayıpsız devam etmek ve zirvede kalmak. Fenerbahçe AEK Larnaca maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 22:20
Fenerbahçe - AEK Larnaca | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, 3. maçında sahasında AEK Larnaca ile karşılaşıyor.

İlk iki maçında Dinamo Kiev'i yenen ve Rennes ile berabere kalan sarı lacivertliler, Fransız temsilcisi ile beraber 4 puanla zirvede bulunuyor.

Kanarya'da hedef, Güney Kıbrıs ekibini de mağlup edip yoluna kayıpsız devam etmek ve zirvede kalmak.

Fenerbahçe AEK Larnaca maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Szalai, Osayi, İsmail, Crespo, Lincoln, Alioski, Emre Mor, Rossi, Batshuayi.

AEK Larnaca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Mamas, Sanjurjo, Luis Gustavo, Faraj, Altman, Lopes.

FENERBAHÇE - AEK LARNACA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı 6 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de başladı ve Exxen'de canlı yayınlanıyor.

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