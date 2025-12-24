CANLI SKOR ANA SAYFA
Fildişi Sahili-Mozambik maçı canlı yayın detayları: Hangi kanalda?

Fildişi Sahili-Mozambik maçı canlı yayın detayları: Hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası'nın son şampiyonu ve turnuvanın doğal favorilerinden Fildişi Sahili, F Grubu'ndaki açılış maçında kıtanın dirençli ekiplerinden Mozambik ile karşılaşıyor. Kadrosunda Franck Kessié, Ibrahim Sangaré ve Amad Diallo gibi yıldızları barındıran Fildişi, şampiyonluk unvanını koruma yolculuğuna görkemli bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Diğer yanda ise Mozambik, başarılı bir savunma disipliniyle dev rakibini durdurup turnuvanın ilk büyük sürprizine imza atmayı amaçlıyor. İşte Fildişi Sahili-Mozambik maçının detayları...

24 Aralık 2025 Çarşamba 13:57
Fildişi Sahili-Mozambik maçı canlı yayın detayları: Hangi kanalda?

AFCON 2025'te şampiyonluk tacını korumak için sahaya çıkan Fildişi Sahili, grubun ilk haftasında Mozambik karşısında güç gösterisine hazırlanıyor. Teknik direktör Emerse Faé yönetiminde yakaladığı müthiş ivmeyi Fas'taki finallere taşımak isteyen Fildişi Sahili, Sébastien Haller'in sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı bu kritik dönemeçte Evann Guessand ve Yan Diomandé gibi genç yeteneklerin enerjisine güveniyor. Mozambik cephesinde ise Sporting CP'nin formda ismi Geny Catamo ve tecrübeli stoper Mexer, Fildişi'nin baskılı oyununa karşı en büyük kozlar olacak. İşte nefes kesen Fildişi Sahili-Mozambik maçının detayları...

Fildişi Sahili-Mozambik MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fildişi Sahili-Mozambik maçı, 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Fildişi Sahili-Mozambik maçı detayları!

Fildişi Sahili-Mozambik MAÇI HANGİ KANALDA?

Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nun ilk haftasında oynanacak Fildişi Sahili-Mozambik maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fildişi Sahili-Mozambik MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fildişi Sahili: Fofana; Konan, Agbadou, Ndicka, Kossounou; Fofana, Kessie, Sangare; Y. Diomande, Diallo, Guessand

Mozambik: Ernani; Güvercin, Mexer, Reinildo, Nanani, Langa; Guima, Amade; Witi, Catamo, Ratifo

