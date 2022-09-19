Diego Rossi açılışı yaptı

Diego Rossi bu sezonki suskunluğuna son verdi. Corendion Alanyaspor karşısında ilk 11'de şans bulan 24 yaşındaki futbolcu, 5. dakikada golle buluştu. Bu dakikada Crespo kazandığı topu ceza sahası dışı sol çaprazdaki Valencia'ya aktardı. Topu kazanmak için araya giren Leroy Fer'in pası kısa düşerken ceza sahası içinde topla buluşan Rossi düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara yolladı. Bu sezon 13 maçta görev yapan ve 4 asist üreten Uruguaylı, ilk kez golle buluşmuş oldu. Diego Rossi maçın 66. dakikasında yerini Lincoln'e bıraktı.



Rossi, "Her maçı kazanmak için oynuyoruz. İki kulvarda da iyi gidiyoruz. Doğru yoldayız" dedi.



FERHAT SAKATLANDI

Alanyaspor'da Zinedine Ferhat sakatlandı. Mücadelenin 15. dakikasında yerde kalan oyuncu için 'değişiklik' işareti yapıldı. Sedyeyle kenara alınan Ferhat'ın durumu detaylı kontrollerin ardından belli olacak. Ferhat'ın yerine Oğuz girdi.