Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beko - Olympiakos: 79-93 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe Beko - Olympiakos: 79-93 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... Fenerbahçe Beko, Istanball Cup adı altında düzenlenen organizasyonda Yunanistan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaştı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, 79-93'lük skorla sahadan mağlup ayrıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 22:26
Fenerbahçe Beko - Olympiakos: 79-93 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2022-23 sezonu hazırlıkları çerçevesinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliğinde "Istanball Cup" adı altında bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyonda Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler sahadan 79-93 mağlup ayrıldı.

EuroBasket 2022'de Yunanistan milli takımını çalıştıran Başantrenör Dimitris Itoudis'in yokluğunda Yardımcı Antrenör Stefanos Dedas'ın yönetimindeki Fenerbahçe Beko, yeni sezon formasıyla çıktığı maça; Scottie Wilbekin, Carsen Edwards, Dyshawn Pierre, Metecan Birsen, Samet Geyik beşiyle başladı.

Öte yandan EuroBasket 2022'de yer alan Nick Calathes, turnuva sonrası izinli olan Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer ve Marko Guduric ile sakatlıkları bulunan Nemanja Bjelica, Tarık Biberovic, Tonye Jekiri ve Johnathan Motley bu maçta oynamadı.

Dengeli geçen ilk periyodu 24-22 üstün tamamlayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına ise 40-49 geride gitti. Üçüncü periyodu 55-72 geride geçen sarı-lacivertliler, karşılaşmayı ise 79-93 kaybetti.

Fenerbahçe Beko, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 15 Eylül Perşembe günü Tofaş Spor Salonu'nun ev sahipliğindeki Cevat Soydaş Turnuvası'nda Gaziantep Basketbol ile karşılaşacak.

DİĞER
Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'ini bir de şimdi görün... Yeşilçam'ın masum yüzlü yakışıklısı Ahmet Sezerel yıllar sonra ortaya çıktı!
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
Fırtına penaltı kazandı! İşte o pozisyon...
İsmail Kartal'ın gözdesiydi Jorge Jesus alıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Rennes'e bileniyor!
İsmail Kartal'ın gözdesiydi Jorge Jesus alıyor!
KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak?
2022 YKS ek tercih ne zaman bitiyor?
İOS 16 ne zaman çıkacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toroğlu'dan Trabzonspor yorumu: İzlerken beni yoruyor Toroğlu'dan Trabzonspor yorumu: İzlerken beni yoruyor 22:48
F.Bahçe Beko hazırlık maçında mağlup! F.Bahçe Beko hazırlık maçında mağlup! 22:25
Fırtına penaltı kazandı! İşte o pozisyon... Fırtına penaltı kazandı! İşte o pozisyon... 22:10
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: Enteresan kararlar oldu Beşiktaş'tan hakem tepkisi: Enteresan kararlar oldu 22:09
Beşiktaş'tan penaltı itirazı! Beşiktaş'tan penaltı itirazı! 21:59
Emre Belözoğlu: Sonuna kadar yarışta olacağız Emre Belözoğlu: Sonuna kadar yarışta olacağız 21:58
Daha Eski
İzmir'de kazanan çıkmadı! İzmir'de kazanan çıkmadı! 21:55
Burhan Akbudak'tan altın madalya! Burhan Akbudak'tan altın madalya! 21:44
Filenin Sultanları galibiyetle başladı! Filenin Sultanları galibiyetle başladı! 21:37
Sanuç: Benim için özel bir gündü Sanuç: Benim için özel bir gündü 21:27
Berkay Vardar'dan sakatlık açıklaması! Berkay Vardar'dan sakatlık açıklaması! 21:22
Caner Osmanpaşa'dan özür açıklaması Caner Osmanpaşa'dan özür açıklaması 21:19