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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı

Son dakika Fenerbahçe haberi... Sarı lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi kadrosu netleşti. Kadroda, Lemos, Filip Novak, Nazım Sangare, Bruma, Burak Kapacak ve Serdar Dursun yer almadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 16:29 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 16:53
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı

UEFA'nin internet sitesinde yer alan 24 kişilik listede, sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin yanı sıra Burak Kapacak, Serdar Dursun, Filip Novak, Mauricio Lemos ve Bruma yer almadı.

Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat

Savunma: Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Attila Szalai

Orta saha: Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor

Forvet: Joao Pedro, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi

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