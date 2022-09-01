Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye

TRANSFER HABERİ: Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye

Son dakika spor haberi: Hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe gündem yaratacak bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Golcü transferinde uzun süredir çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'yu gündemine aldı. Teknik direktör Jorge Jesus'un vatandaşı Ronaldo'yu ikna ettiği ve tarafların prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 21:34 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 21:41
TRANSFER HABERİ: Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye

Golcü arayışları için yoğun bir uğraş veren Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ: Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe yılın değil, Türkiye açısından belki de asrın transfer bombasını patlatmak üzere.

TRANSFER HABERİ: Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye

Maxi Gomez'in Trabzonspor'a transfer olmasıyla büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Fenerbahçeli taraftarları ayağı kaldıracak bir transfer gelişmesi yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe, dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından olan Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

TRANSFER HABERİ: Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye

Ronaldo ile yüz yüze görüşen yönetim, başlangıçta fantastik bir haber olarak kamuoyunun gündemine gelen bu transferi yapmak için tüm olanakları seferber etti.

TRANSFER HABERİ: Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye

PRENSİP ANLAŞMASI TAMAM!
Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus da vatandaşı Ronaldo ile görüştü ve sarı lacivertli ekibe gelmesi için ikna etti.

TRANSFER HABERİ: Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye

Söz konusu haberde; İki tarafın da prensip olarak anlaşma sağlandığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye

Ücrete dair son pürüzlerin giderilmesiyle asrın transfer bombası patlayacak.


TRANSFER HABERİ: Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye

Yeniden döndüğü Manchester United'ta eski günlerine dönemeyen Cristiano Ronaldo'nun adı yaz transfer sezonunda birçok takımla anıldı.

TRANSFER HABERİ: Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye

Avrupa'da yaz transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kaldı. Adı Barcelona ile de anılan Ronaldo'nun herhangi bir Avrupa takımına gitmemesi halinde de Fenerbahçe ihtimali çok daha güçlenecek.

TRANSFER HABERİ: Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye

Ronaldo, 8 milyonu performansa bağlı olmak şartıyla United ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme çerçevesinde toplam 23 milyon Euro'luk bir sözleşmeye imza atmıştı.

TRANSFER HABERİ: Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye

Daha önce Ronaldo ile de Real Madrid'de birlikte forma giyen dünya yıldızı Mesut Özil'i alan Ali Koç, Portekizli stara da sarı lacivertli formayı giydirmek için günlerdir uğraşıyor.

TRANSFER HABERİ: Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye

5 BALLON D'OR SAHİBİ!
Portekizli süperstar, dünya futbol tarihine adını yazdırmış durumda.

TRANSFER HABERİ: Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye

Kariyerinde birçok başarısı bulunan Cristiano Ronaldo'nun 5 Ballon D'or'u bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye

Portekizli futbolcu, ülkesinin milli takımında 189 karşılaşmada görev aldı ve 117 gol kaydetti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe resmen duyurdu! İşte yeni adresi
Ortaya çıktı! Meğerse o golcü...
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUCU SORGULAMA EKRANI
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maxi Gomez sağlık kontrolünden geçti Maxi Gomez sağlık kontrolünden geçti 21:56
Omar gerçeği açıkladı! Cenk Ergün... Omar gerçeği açıkladı! Cenk Ergün... 21:34
Anlaşma sağlandı! Ronaldo Fenerbahçe'ye Anlaşma sağlandı! Ronaldo Fenerbahçe'ye 21:33
Başakşehir'de ayrılık! Başakşehir'de ayrılık! 21:31
TFF'ye ateş açan zanlılar yakalandı! TFF'ye ateş açan zanlılar yakalandı! 21:28
Beşiktaş Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü! Beşiktaş Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü! 21:01
Daha Eski
"Transfer düşüncemiz yok" "Transfer düşüncemiz yok" 20:56
Fulham Willian'ı renklerine bağladı! Fulham Willian'ı renklerine bağladı! 20:46
Idrissa Gueye Everton'a transfer oldu! Idrissa Gueye Everton'a transfer oldu! 20:43
Fırtına transferi KAP'a bildirdi! İşte sözleşme şartları Fırtına transferi KAP'a bildirdi! İşte sözleşme şartları 20:33
F.Bahçe resmen duyurdu! İşte yeni adresi F.Bahçe resmen duyurdu! İşte yeni adresi 20:02
Kulüplerden TFF'ye geçmiş olsun mesajları Kulüplerden TFF'ye geçmiş olsun mesajları 19:50