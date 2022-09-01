TRANSFER HABERİ: Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye

Golcü arayışları için yoğun bir uğraş veren Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi.
Golcü arayışları için yoğun bir uğraş veren Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi.
Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe yılın değil, Türkiye açısından belki de asrın transfer bombasını patlatmak üzere.
Maxi Gomez'in Trabzonspor'a transfer olmasıyla büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Fenerbahçeli taraftarları ayağı kaldıracak bir transfer gelişmesi yaşandı.
Fenerbahçe, dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından olan Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.
Ronaldo ile yüz yüze görüşen yönetim, başlangıçta fantastik bir haber olarak kamuoyunun gündemine gelen bu transferi yapmak için tüm olanakları seferber etti.
PRENSİP ANLAŞMASI TAMAM!
Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus da vatandaşı Ronaldo ile görüştü ve sarı lacivertli ekibe gelmesi için ikna etti.
Söz konusu haberde; İki tarafın da prensip olarak anlaşma sağlandığı ifade edildi.
Ücrete dair son pürüzlerin giderilmesiyle asrın transfer bombası patlayacak.
Yeniden döndüğü Manchester United'ta eski günlerine dönemeyen Cristiano Ronaldo'nun adı yaz transfer sezonunda birçok takımla anıldı.
Avrupa'da yaz transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kaldı. Adı Barcelona ile de anılan Ronaldo'nun herhangi bir Avrupa takımına gitmemesi halinde de Fenerbahçe ihtimali çok daha güçlenecek.
Ronaldo, 8 milyonu performansa bağlı olmak şartıyla United ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme çerçevesinde toplam 23 milyon Euro'luk bir sözleşmeye imza atmıştı.
Daha önce Ronaldo ile de Real Madrid'de birlikte forma giyen dünya yıldızı Mesut Özil'i alan Ali Koç, Portekizli stara da sarı lacivertli formayı giydirmek için günlerdir uğraşıyor.
5 BALLON D'OR SAHİBİ!
Portekizli süperstar, dünya futbol tarihine adını yazdırmış durumda.
Kariyerinde birçok başarısı bulunan Cristiano Ronaldo'nun 5 Ballon D'or'u bulunuyor.
Portekizli futbolcu, ülkesinin milli takımında 189 karşılaşmada görev aldı ve 117 gol kaydetti.
Futbol kariyerinde 937 resmi maçta forma giyen Cristiano Ronaldo, 698 gol ve 221 asist yaptı.