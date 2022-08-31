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Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerin antrenmanı, Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 21:01
Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 3 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular; pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

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