Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Moussa Marega transferinde müjde geldi! Yönetimden onay...

Fenerbahçe'ye Moussa Marega transferinde müjde geldi! Yönetimden onay...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin bir süredir forvet transferi için yoğun çaba sarf ettiği bilinirken, Maxi Gomez sonrası Moussa Marega ismi gündeme gelmişti. Aktarılan bilgilere göre Moussa Marega için yıldız oyuncunun kulübü Al Hilal'den müjdeli haber geldi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 13:04 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 13:27
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe'ye Moussa Marega transferinde müjde geldi! Yönetimden onay...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelmiş ve maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Fenerbahçe'ye Moussa Marega transferinde müjde geldi! Yönetimden onay...

Kanarya, bununla beraber santfor transferi için yoğun mesai harcıyor.

Fenerbahçe'ye Moussa Marega transferinde müjde geldi! Yönetimden onay...

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı sonrası sarı lacivertli kulübün yöneticisi Selahattin Baki, konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Fenerbahçe'ye Moussa Marega transferinde müjde geldi! Yönetimden onay...

Baki yaptığı konuşmada şu ifadelere yer vermişti;

Fenerbahçe'ye Moussa Marega transferinde müjde geldi! Yönetimden onay...

"Hakemle ilgili çok yorum yapmak istemiyorum çünkü maçın tekrarına bakalım önce.

Fenerbahçe'ye Moussa Marega transferinde müjde geldi! Yönetimden onay...

İlk intibama göre maça etki edecek bir durum yok.

Fenerbahçe'ye Moussa Marega transferinde müjde geldi! Yönetimden onay...

Forvet konusuna gelince, biliyorsunuz bizim farklı bir yoğurt yiyişimiz var.

Fenerbahçe'ye Moussa Marega transferinde müjde geldi! Yönetimden onay...

Hiçbir zaman haber yaptırmayız ve imzalandığı zaman açıklarız.

Fenerbahçe'ye Moussa Marega transferinde müjde geldi! Yönetimden onay...

Hiçbir zaman haber yaptırmayız ve imzalandığı zaman açıklarız.

Fenerbahçe'ye Moussa Marega transferinde müjde geldi! Yönetimden onay...

Ama sonuç itibariyle atınca açıklayacağız."

Fenerbahçe'ye Moussa Marega transferinde müjde geldi! Yönetimden onay...

MAREGA GELİYOR MU?
Bununla beraber Fenerbahçeli yetkililerin, gündemine Moussa Marega'yı aldığı iddia edilmişti.

Fenerbahçe'ye Moussa Marega transferinde müjde geldi! Yönetimden onay...

Marega ile ilgilenilmesiyle beraber Al Hilal yönetiminin, konuya dair tavrı merak konusuydu.

Fenerbahçe'ye Moussa Marega transferinde müjde geldi! Yönetimden onay...

Suudi basınında yer alan habere göre Al Hilal Başkanı Fahad Bin Saad Bin Nafel, Marega'nın transferine dair kararını verdi.

Fenerbahçe'ye Moussa Marega transferinde müjde geldi! Yönetimden onay...

Bilindiği üzere Marega, Al Hilal'den yıllık 6 milyon euro kazanıyordu.

Fenerbahçe'ye Moussa Marega transferinde müjde geldi! Yönetimden onay...

Fenerbahçeli kurmayların, bu rakamı indirmek için pazarlık halinde olduğu ifade ediliyordu.

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