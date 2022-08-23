Fenerbahçe'ye Moussa Marega transferinde müjde geldi! Yönetimden onay...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelmiş ve maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelmiş ve maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.
Kanarya, bununla beraber santfor transferi için yoğun mesai harcıyor.
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı sonrası sarı lacivertli kulübün yöneticisi Selahattin Baki, konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
Baki yaptığı konuşmada şu ifadelere yer vermişti;
"Hakemle ilgili çok yorum yapmak istemiyorum çünkü maçın tekrarına bakalım önce.
İlk intibama göre maça etki edecek bir durum yok.
Forvet konusuna gelince, biliyorsunuz bizim farklı bir yoğurt yiyişimiz var.
Hiçbir zaman haber yaptırmayız ve imzalandığı zaman açıklarız.
Hiçbir zaman haber yaptırmayız ve imzalandığı zaman açıklarız.
Ama sonuç itibariyle atınca açıklayacağız."
MAREGA GELİYOR MU?
Bununla beraber Fenerbahçeli yetkililerin, gündemine Moussa Marega'yı aldığı iddia edilmişti.
Marega ile ilgilenilmesiyle beraber Al Hilal yönetiminin, konuya dair tavrı merak konusuydu.
Suudi basınında yer alan habere göre Al Hilal Başkanı Fahad Bin Saad Bin Nafel, Marega'nın transferine dair kararını verdi.
Bilindiği üzere Marega, Al Hilal'den yıllık 6 milyon euro kazanıyordu.
Fenerbahçeli kurmayların, bu rakamı indirmek için pazarlık halinde olduğu ifade ediliyordu.
Nafel yönetimindeki Al Hilal kurmayları, Marega'nın transferine onay verdi ancak transfer yasağının kaldırılması şartıyla.