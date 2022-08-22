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Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı sonrası Jorge Jesus'tan transfer yanıtı!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe evinde Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ederek averajla liderliğe yükseldi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İki iyi takımın karşılaştığını belirten Portekizli çalıştırıcı, zamanla daha iyi olacaklarını söyledi. Öte yandan Jorge Jesus, transfer sorusuna yanıt verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 00:21 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 00:34
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı sonrası Jorge Jesus'tan transfer yanıtı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Güzel bir karşılaşma oynandığını belirten Portekizli çalıştırıcı, zamanla daha iyi olacaklarını söyledi. Öte yandan Jesus, transfer sorusunu cevapladı.

İşte o açıklamalar...

Jorge Jesus: Öncelikle büyük ve güzel bir maç oldu. İyi iki takım karşılaştı, maçtan önce de söylemiştim taktiksel olarak iyi hazırlanmış bir takımdı. Fenerbahçe kazandı, şu 2 ayda oynadığımız en güzel karşılaşmaydı. Zamanla daha iyi olacağız. Hakem performansını da övmek istiyorum, her kararı doğruydu.

Futbol böyle bir oyun, bazı şeylerin açıklaması olmaz. Rakip bir an da iki gol attı, biz de hemen golleri bulduk.

Lemos'un da performansını övmek gerekiyor, gelişmeye devam ediyoruz. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Lider olmak güzel.

Futbolda transfer penceresi kapanana kadar hareketlilik olabilir, her şey olabilir. Bu her yerde böyle. Gelen ve giden oyuncular olabilir. Kadromuzu geliştirmeye çalışacağız.

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