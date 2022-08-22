Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı sonrası Jorge Jesus'tan transfer yanıtı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Güzel bir karşılaşma oynandığını belirten Portekizli çalıştırıcı, zamanla daha iyi olacaklarını söyledi. Öte yandan Jesus, transfer sorusunu cevapladı.



İşte o açıklamalar...



Jorge Jesus: Öncelikle büyük ve güzel bir maç oldu. İyi iki takım karşılaştı, maçtan önce de söylemiştim taktiksel olarak iyi hazırlanmış bir takımdı. Fenerbahçe kazandı, şu 2 ayda oynadığımız en güzel karşılaşmaydı. Zamanla daha iyi olacağız. Hakem performansını da övmek istiyorum, her kararı doğruydu.

Futbol böyle bir oyun, bazı şeylerin açıklaması olmaz. Rakip bir an da iki gol attı, biz de hemen golleri bulduk.

Lemos'un da performansını övmek gerekiyor, gelişmeye devam ediyoruz. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Lider olmak güzel.

Futbolda transfer penceresi kapanana kadar hareketlilik olabilir, her şey olabilir. Bu her yerde böyle. Gelen ve giden oyuncular olabilir. Kadromuzu geliştirmeye çalışacağız.