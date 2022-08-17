Austria Wien Fenerbahçe maçı öncesi Jorge Jesus açıklamalarda bulundu!

UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Austria Wien ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de, teknik direktör Jorge Jesus maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARI:

Yarın zor bir maç bekliyoruz, rakibimiz Slovacko takımından çok daha güçlü bir takım. Austria Wien köklü bir kulüp, iyi bir sonuç alıp evimize avantajlı bir şekilde dönmek istiyoruz.

Fiziksel olarak iyi durumdalar diyemem, Alioski resmi bir maça çıkmadı. İrfan Can ve Mert Hakan sakatlıktan daha yeni döndüler, bu maçlar onların ısınması için daha uygun. Yapacak bir şey yok.

Fenerbahçe benimle birlikte her maçı kazanmak için oynayacak, her takımı yenmek için sahaya çıkacağız. İki takım da sıralamalarda iyi yerde değiller, biz Fenerbahçe'nin daha iyi yerlerde olmasını istiyoruz. Kazanmak için sahaya çıkacağız.

Fenerbahçe, Süper Lig'de sadece iki maç oynadı, beraber sadece 8 maça çıktık. Yeni yeni birbirimize alışıyoruz, zamanla daha güçlü olacağız. İstediğimiz seviyeyi yakaladık dersem kendimi kandırmış olurum.

Üç günde bir maç yapan takımların ilk 11'lerini sürekli değiştirmesi gerekiyor, bu tarz değişikleri yapacağız. Kadromuz bu değişikleri yapacak kadar yeterli, sadece Türkiye'de değil her yerde böyle bir durum geçerli.

GUSTAVO HENRIQUE'NİN AÇIKLAMALARI:

Yarın zor bir maç bekliyoruz, rakibimizi çalıştık ve iyi tanıyoruz. Analizleri yaptık, zor bir maç olacak Avrupa Ligi maçları gibi. Çok iyi çalıştık. İyi bir sonuç almayı istiyoruz.

Çok mutluyum burada olduğum için. Takım arkadaşlarım tarafından çok iyi karşılandım, her gün daha fazla çalışıyoruz. Hocamız buraya gelmemi istedi, onun istemesi ve buraya gelmek beni çok mutlu etti.