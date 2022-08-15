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KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI CANLI 📺 | Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB maçı saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Zorlu mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 19:00
KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI CANLI 📺 | Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB maçı saat kaçta?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Sezonun 2. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı 15 Ağustos Pazartesi günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar maç önünde, sırasında ve sonrasında fotomac.com.tr'de yer alacak.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

KASIMPAŞA: Ertuğrul, H'Gjonaj, Bruma, Recep, Petretta, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Eysseric, Ben Ouanes, Bahoken.

FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Peres (Lemos), Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Rossi, Lincoln, Emre Mor, Valencia

JORGE JESUS LİGDEKİ 2. MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, yeni ekibinin başında Süper Lig'deki 2. maçına çıkacak. İlk maçta HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jesus, Kasımpaşa önünde galibiyet arayacak.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER!

Jesus'un, sakatlandığı için Avrupa maçlarında ismini UEFA listesine yazdırmadığı ve iyileşerek takımla birlikte çalışmaya başlayan Mert Hakan Yandaş'a bu lig maçında görev vermesi bekleniyor. Sakatlıkları devam ettiği için son idmanlarda bireysel çalıştıkları belirtilen yeni transfer Joao Pedro, İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz ile Berisha'nın durumu da henüz netlik kazanmadı.

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