Fenerbahçe'de ayrılık resmileşiyor! 'Samatta'nın transferi yüzde 90 bitti'

Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda önemli transferler yapmasına karşın çalışmalarına devam ediyor.
Teknik Direktör Jorge Jesus ve Başkan Ali Koç, gelecek - gidecek isimleri belirliyor.
Kanarya, uzun süredir forvet hattını güçlendirmek istiyordu.
Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda önemli transferler yapmasına karşın çalışmalarına devam ediyor.
Teknik Direktör Jorge Jesus ve Başkan Ali Koç, gelecek - gidecek isimleri belirliyor.
Kanarya, uzun süredir forvet hattını güçlendirmek istiyordu.
Bu bölge için şu sıralar 1. aday Maxi Gomez olmuş durumda.
İstanbul devi, Gomez transferini bir an önce sonlandırmak istiyor.
GİDECEK İSİMLER DE BELLİ OLDU
Öte yandan Jorge Jesus'un kadrosunda düşünmediği futbolcular da belli olmuştu.
Fenerbahçe'nin kurt teknik adamı, yönetimle yaptığı konuşmada Samatta'yı değerlendirmeyeceğini aktardı.
İstanbul devi bu gelişmenin ardından, Samatta için takım aramaya başladı.
Geçtiğimiz sezon Antwerp'e kiraladığı Samatta'yı bu sezon da kiralamayı düşünen Fenerbahçe, oyuncusu için çeşitli takımlarla görüşmeye başlamıştı.
Belçika basınında konuya dair, önemli haberler geçmeye devam ediyor.
Belçika basınında konuya dair, önemli haberler geçmeye devam ediyor.
Bununla beraber transferin tam olarak bitmediği ve henüz resmi imzaların atılmadığı bilgisine yer verildi.
Belçika basını, Samatta'nın önümüzdeki günlerde Belçika'ya giderek Genk takımına imza atacağını ifade etti.
Samatta, kariyeri boyunca 319 müsabakada forma giyerken 113 gol 31 asist üretmişti.