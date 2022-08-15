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Fenerbahçe'de ayrılık resmileşiyor! 'Samatta'nın transferi yüzde 90 bitti'

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler bir yandan forvet hattını güçlendirmek isterken, diğer yandan da gönderilecek isimler için çalışmalarını sürdürüyor. Kanarya bu bağlamda, uzun süredir elinde olan ancak değerlendiremediği Samatta ile yollarını ayrıma kararı almıştı. Samatta'nın adı uzun süredir Belçika temsilcisi Genk anılıyordu. Belçika basınından Samatta'ya dair önemli bir gelişme aktarıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 09:36
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe'de ayrılık resmileşiyor! 'Samatta'nın transferi yüzde 90 bitti'

Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda önemli transferler yapmasına karşın çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe'de ayrılık resmileşiyor! 'Samatta'nın transferi yüzde 90 bitti'

Teknik Direktör Jorge Jesus ve Başkan Ali Koç, gelecek - gidecek isimleri belirliyor.

Fenerbahçe'de ayrılık resmileşiyor! 'Samatta'nın transferi yüzde 90 bitti'

Kanarya, uzun süredir forvet hattını güçlendirmek istiyordu.

Fenerbahçe'de ayrılık resmileşiyor! 'Samatta'nın transferi yüzde 90 bitti'

Bu bölge için şu sıralar 1. aday Maxi Gomez olmuş durumda.

Fenerbahçe'de ayrılık resmileşiyor! 'Samatta'nın transferi yüzde 90 bitti'

İstanbul devi, Gomez transferini bir an önce sonlandırmak istiyor.

Fenerbahçe'de ayrılık resmileşiyor! 'Samatta'nın transferi yüzde 90 bitti'

GİDECEK İSİMLER DE BELLİ OLDU
Öte yandan Jorge Jesus'un kadrosunda düşünmediği futbolcular da belli olmuştu.

Fenerbahçe'de ayrılık resmileşiyor! 'Samatta'nın transferi yüzde 90 bitti'

Fenerbahçe'nin kurt teknik adamı, yönetimle yaptığı konuşmada Samatta'yı değerlendirmeyeceğini aktardı.

Fenerbahçe'de ayrılık resmileşiyor! 'Samatta'nın transferi yüzde 90 bitti'

İstanbul devi bu gelişmenin ardından, Samatta için takım aramaya başladı.

Fenerbahçe'de ayrılık resmileşiyor! 'Samatta'nın transferi yüzde 90 bitti'

Geçtiğimiz sezon Antwerp'e kiraladığı Samatta'yı bu sezon da kiralamayı düşünen Fenerbahçe, oyuncusu için çeşitli takımlarla görüşmeye başlamıştı.

Fenerbahçe'de ayrılık resmileşiyor! 'Samatta'nın transferi yüzde 90 bitti'

Belçika basınında konuya dair, önemli haberler geçmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'de ayrılık resmileşiyor! 'Samatta'nın transferi yüzde 90 bitti'

Belçika basınında konuya dair, önemli haberler geçmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'de ayrılık resmileşiyor! 'Samatta'nın transferi yüzde 90 bitti'

Bununla beraber transferin tam olarak bitmediği ve henüz resmi imzaların atılmadığı bilgisine yer verildi.

Fenerbahçe'de ayrılık resmileşiyor! 'Samatta'nın transferi yüzde 90 bitti'

Samatta'nın gelecek sezon Genk'te oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'de ayrılık resmileşiyor! 'Samatta'nın transferi yüzde 90 bitti'

Belçika basını, Samatta'nın önümüzdeki günlerde Belçika'ya giderek Genk takımına imza atacağını ifade etti.

Fenerbahçe'de ayrılık resmileşiyor! 'Samatta'nın transferi yüzde 90 bitti'

Samatta, kariyeri boyunca 319 müsabakada forma giyerken 113 gol 31 asist üretmişti.

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