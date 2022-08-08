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Fenerbahçe Ümraniyespor maçı öncesi Jorge Jesus'tan şampiyonluk sözleri!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ümraniyespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Ana hedeflerinin lig şampiyonluğu olduğunu belirten Portekizli teknik adam, "Fenerbahçe'nin şampiyonluklara dönmesi hedefimiz. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 21:17 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 21:30
Fenerbahçe Ümraniyespor maçı öncesi Jorge Jesus'tan şampiyonluk sözleri!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ümraniyespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Ana hedeflerinin lig şampiyonluğu olduğunu belirten Portekizli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ana hedefimizin yani ligin ilk maçına çıkıyoruz. Fenerbahçe'nin şampiyonluklara dönmesi hedefimiz. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz.

Ümraniyespor, taktiksel anlamda disiplinli bir takım. Süper Lig rekabetçi bir lig, 3 puan almak hiçbir maçta kolay değil. Bize çıkaracakları tüm zorluklara hazırız."

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