Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Slovacko maçında Lincoln'den muhteşem gol ve Mert Hakan Yandaş'ın kameralara yansıyan o tepkisi!

Fenerbahçe Slovacko maçında Lincoln'den muhteşem gol ve Mert Hakan Yandaş'ın kameralara yansıyan o tepkisi!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında evinde Slovacko'yu 3-0'lık rahat bir skorla mağlup etti ve rövanş için büyük avantaj yakaladı. Sarı lacivertli ekipte Lincoln'ün attığı 3. gol taraftarları ayağa kaldırırken Mert Hakan Yandaş'ın gole tepkisi dikkat çekti. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 22:07 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 22:20
Fenerbahçe Slovacko maçında Lincoln'den muhteşem gol ve Mert Hakan Yandaş'ın kameralara yansıyan o tepkisi!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Çekya ekibi Slovacko'yu 3-0 mağlup etti.

Sarı lacivertli ekibin üçüncü golünü Lincoln, ceza sahası dışından şık bir vuruşla kaydederken, gol sonrası stadı dolduran Fenerbahçeli taraftarlar adeta çıldırdı!

İşte Lincoln'ün 81. dakikada kaydettiği jeneriklik golü...

Bu gole, maçı İrfan Can Kahveci ile tribünden takip eden Mert Hakan Yandaş'ın tepkisi kameralara yansıdı.

İşte Mert Hakan Yandaş'ın Lincoln'ün şık golüne verdiği o tepki...

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