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FENERBAHÇE HABERİ: Gustavo Henrique'nin sözleşmesinde flaş madde! Flamengo'ya dönebilir

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığı Gustavo Henrique'nin sözleşme detayları ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin İstanbul'a getirdiği ve klinik testlerin ardından geçici transferini duyurduğu 29 yaşındaki savunmacının kontratına özel bir madde koyulduğu ifade edildi. İşte Gustavo Henrique'nin sözleşme detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 20:18 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 20:27
BURAK ŞENTÜRK
FENERBAHÇE HABERİ: Gustavo Henrique'nin sözleşmesinde flaş madde! Flamengo'ya dönebilir

Stoper arayışlarında olan Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Gustavo Henrique'nin 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

İlk olarak satış üzerinde müzakerelerde bulunuldu ancak sarı-lacivertlilerin, sağlık kontrollerinde endişe yaşaması sonrası geçici transfer üzerinde anlaşma sağlandı.

SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL MADDE!
Globo Esporte'de yer alan habere göre; Klinik testlerin ardından tam manasıyla güven duymayan Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı futbolcunun sözleşmesine özel bir madde koydurdu.



İşte Gustavo Henrique'nin Fenerbahçe'deki sözleşmesinin detayları...

- Gustavo Henrique, sözleşmede belirtilen sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalırsa Flamengo'ya dönecek.

- Brezilyalı savunmacı Fenerbahçe'de belirli sayıda maça çıkması durumunda mecburi satın alma maddesi devreye girecek.

- Fenerbahçe 1 yıllık kiralama ücreti olarak Flamengo'ya 1.4 milyon euro ödemeyi kabul etti.

-Gustavo Henrique hedeflenen sayıda maça çıkması durumunda sarı-lacivertliler 1.4 milyon euro daha ödeyip bonservisini alacak.

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