Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB muhtemel 11'ler!

FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB muhtemel 11'ler!

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Dinamo Kiev ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçına çıkacak ve UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki temsilcimiz Fenerbahçe, Ukraynalı ekibi yenebilmek için ter dökecek. Peki, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçına dair merak edilenler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 10:00 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 10:00
FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB muhtemel 11'ler!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda heyecan doruğa çıkacak ve temsilcimiz Fenerbahçe ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev kozlarını rövanş maçında paylaşacak. Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasında oynanan ilk maç 0-0 tamamlandığından, evinde Dinamo Kiev'i ağırlayacak Sarı Lacivertli ekibin performansı nefes kesecek. İşte Fenerbahçe - Dinamo Kiev karşılaşmasına dair merak edilen detaylar Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri...

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rövanş maçı 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısında muhtemel ilk 11'i şöyle:

👉Altay Bayındır

👉Bright Osayi-Samuel

👉Marcel Tisserand

👉Attila Szalai

👉Ferdi Kadıoğlu

👉Willian Arao

👉İsmail Yüksek

👉İrfan Can Kahveci

👉Diego Rossi

👉Joshua King

👉Enner Valencia

FENERBAHÇE DINAMO KIEV MAÇININ HAKEMİ KİM?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin, 0-0'ın rövanşında Kadıköy'de ağırlayacağı Dinamo Kiev karşılaşmasını İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek.

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