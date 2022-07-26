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Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev'i konuk edecek.Futbolseverler Fenerbahçe Dinamo Kiev maçıyla ilgili detayları araştırıyor. Jorge Jesus yönetiminde yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, 0-0 sona eren maçın rövanşında rakibini mağlup ederek adını 3. ön eleme turuna yazdırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 23:00 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 23:30
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı için nefesler tutuldu, başta Sarı Lacivertli taraftarlar olmak üzere futbolseverler, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçının ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Dinamo Kiev'i ağırlamaya hazırlanırken; Fenerbahçe - Dinamo Kiev rövanş maçının ne zaman ve saat kaçta oynanacağı, Fenerbahçe - Dinamo Kiev 2. ön eleme maçının hangi kanalda canlı yayınlanacağına ve muhtemel 11'lerine dair merak edilenler haberimizde...

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20:00'de başlayacak ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısında muhtemel ilk 11'i şöyle:

👉Altay Bayındır

👉Bright Osayi-Samuel

👉Marcel Tisserand

👉Attila Szalai

👉Ferdi Kadıoğlu

👉Willian Arao

👉İsmail Yüksek

👉İrfan Can Kahveci

👉Diego Rossi

👉Joshua King

👉Enner Valencia

FENERBAHÇE DINAMO KIEV MAÇININ HAKEMİ KİM?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin, 0-0'ın rövanşında Kadıköy'de ağırlayacağı Dinamo Kiev karşılaşmasını İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek.

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