Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı için nefesler tutuldu, başta Sarı Lacivertli taraftarlar olmak üzere futbolseverler, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçının ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Dinamo Kiev'i ağırlamaya hazırlanırken; Fenerbahçe - Dinamo Kiev rövanş maçının ne zaman ve saat kaçta oynanacağı, Fenerbahçe - Dinamo Kiev 2. ön eleme maçının hangi kanalda canlı yayınlanacağına ve muhtemel 11'lerine dair merak edilenler haberimizde...
FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20:00'de başlayacak ve Exxen'de canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısında muhtemel ilk 11'i şöyle:
👉Altay Bayındır
👉Bright Osayi-Samuel
👉Marcel Tisserand
👉Attila Szalai
👉Ferdi Kadıoğlu
👉Willian Arao
👉İsmail Yüksek
👉İrfan Can Kahveci
👉Diego Rossi
👉Joshua King
👉Enner Valencia
FENERBAHÇE DINAMO KIEV MAÇININ HAKEMİ KİM?
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin, 0-0'ın rövanşında Kadıköy'de ağırlayacağı Dinamo Kiev karşılaşmasını İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek.