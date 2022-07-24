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Biletlere hücum!

Dİnamo Kiev maçının üyeler için satışa çıkarılan biletleri dakikalar içinde tükendi. Kalan biletler için genel satış yarın. Ülker Stadı'nda çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşmada tribünlerin dolması bekleniyor. 0-0'ın rövanşında kazanan takım turu geçecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Biletlere hücum!
Dİnamo Kiev maçının üyeler için satışa çıkarılan biletleri dakikalar içinde tükendi. Kalan biletler için genel satış yarın. Ülker Stadı'nda çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşmada tribünlerin dolması bekleniyor. 0-0'ın rövanşında kazanan takım turu geçecek.
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