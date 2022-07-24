Biletlere hücum!

Dİnamo Kiev maçının üyeler için satışa çıkarılan biletleri dakikalar içinde tükendi. Kalan biletler için genel satış yarın. Ülker Stadı'nda çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşmada tribünlerin dolması bekleniyor. 0-0'ın rövanşında kazanan takım turu geçecek.
Dİnamo Kiev maçının üyeler için satışa çıkarılan biletleri dakikalar içinde tükendi. Kalan biletler için genel satış yarın. Ülker Stadı'nda çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşmada tribünlerin dolması bekleniyor. 0-0'ın rövanşında kazanan takım turu geçecek.