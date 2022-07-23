Sörloth sakatlandı

Alexander Sörloth, Liverpool'la yaptıkları (0-5) hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Alman basını, Norveçli golcünün verilen şansları iyi kullanamadığını yazdı... Fenerbahçe, Leipzig'in 10 milyon euro'da diretmesi üzerine 26 yaşındaki Sörloth'un transferinde geri adım atmıştı. Yeni bir hamle olup olmayacağı ise belirsiz.
Alexander Sörloth, Liverpool'la yaptıkları (0-5) hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Alman basını, Norveçli golcünün verilen şansları iyi kullanamadığını yazdı... Fenerbahçe, Leipzig'in 10 milyon euro'da diretmesi üzerine 26 yaşındaki Sörloth'un transferinde geri adım atmıştı. Yeni bir hamle olup olmayacağı ise belirsiz.