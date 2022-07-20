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Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? (Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle)

Fenerbahçe sezonu açıyor. Sarı lacivertli ekip yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un önderliğinde ilk resmi sınavını Dinamo Kiev karşısında verecek. Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmanın peşinde. Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı öncesinde ilk 11'ler de belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 19:46 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 19:49
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? (Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle)

Fenerbahçe sezonu açıyor. Sarı lacivertli ekip yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un önderliğinde ilk resmi sınavını Dinamo Kiev karşısında verecek. Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmanın peşinde. Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı öncesinde ilk 11'ler de belli oldu.

İLK 11'LER

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Verbic, Buyalskiy, Besedin

Fenerbahçe: Altay, Osayı, Serdar, Szalai, Ferdi, İsmail, Arao, İrfan Can, King, Rossi, Valencia

DINAMO KIEV - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı 20 Temmuz saat 21:00'de beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE DINAMO KIEV'İ ELERSE MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ!

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'i yenerse Sturm Graz ile eşleşecek.

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