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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yeniden Lassina Traore sesleri!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Hücum açısından rotasyonu geniş bir kadro oluşturmak isteyen sarı-lacivertliler, Lassina Traore'yi tekrardan gündemine aldı. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yeniden Lassina Traore sesleri!

Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından birisi olan Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yeniden Lassina Traore sesleri!

Yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için müthiş bir efor sarf eden Sarı- Lacivertli kurmaylar Joshua King trasferinin ardından bir ismi daha gözüne kestirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yeniden Lassina Traore sesleri!

Sörloth için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, Takvim'in haberine göre Shakhtar Donetsk'in 21 yaşındaki forveti Lassina Traore için de düğmeye bastı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yeniden Lassina Traore sesleri!

21 yaşında ve 1.83 boyunda olan Traore geçtiğimiz sezon Ajax'tan Shakhtar'a transfer olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yeniden Lassina Traore sesleri!

Golcü futbolcunun 10 milyon Euro karşılığında transferi tamamlanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yeniden Lassina Traore sesleri!

Savaş nedeniyle Shakhtar'dan ayrılmak isteyen Traore geçtiğimiz ay da Fenerbahçe'nin gündemindeydi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yeniden Lassina Traore sesleri!

7 gol atan Lassina Traore, güçlü fiziği ve ceza sahası içindeki etkisiyle bilinen bir isim.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yeniden Lassina Traore sesleri!

Güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro civarında.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yeniden Lassina Traore sesleri!

Ajax altyapısında yetişen Traore, geçen yıl Shakhtar'a 10 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yeniden Lassina Traore sesleri!

Bu arada Fenerbahçe, Mönchengladbach forması giyen 29 yaşındaki Alassane Plea için de nabız yoklamaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yeniden Lassina Traore sesleri!

LASSINA TRAORE KİMDİR?

FC Shakhtar Donetsk takımında Forvet mevkinde forma giyen Lassina Franck Traore, 12 Ocak 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yeniden Lassina Traore sesleri!

183 cm boyunda olan Lassina Franck Traore, sağ ayağını kullanmaktadır.

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