TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de yeniden Lassina Traore sesleri!

Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından birisi olan Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor.
Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından birisi olan Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor.
Yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için müthiş bir efor sarf eden Sarı- Lacivertli kurmaylar Joshua King trasferinin ardından bir ismi daha gözüne kestirdi.
Sörloth için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, Takvim'in haberine göre Shakhtar Donetsk'in 21 yaşındaki forveti Lassina Traore için de düğmeye bastı.
Golcü futbolcunun 10 milyon Euro karşılığında transferi tamamlanmıştı.
Savaş nedeniyle Shakhtar'dan ayrılmak isteyen Traore geçtiğimiz ay da Fenerbahçe'nin gündemindeydi.
Ukrayna kulübüne satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifinde bulunan Fenerbahçe şimdi cevap bekliyor.
Cevap olumlu olursa Lassina Traore İstanbul'a davet edilecek.
21 yaşında olmasına rağmen 17 kez Burkina Faso forması giydi.
7 gol atan Lassina Traore, güçlü fiziği ve ceza sahası içindeki etkisiyle bilinen bir isim.
Güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro civarında.
Bu arada Fenerbahçe, Mönchengladbach forması giyen 29 yaşındaki Alassane Plea için de nabız yoklamaya devam ediyor.
LASSINA TRAORE KİMDİR?
FC Shakhtar Donetsk takımında Forvet mevkinde forma giyen Lassina Franck Traore, 12 Ocak 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir.
183 cm boyunda olan Lassina Franck Traore, sağ ayağını kullanmaktadır.