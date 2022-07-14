Fenerbahçe Kim Min Jae'nin alternatifini buldu! Rodrigo Caio transferi...

Fenerbahçe'de transfer gündemi çok sıcak...
Joshua King ve Tigo Çukur'u renklerine bağlayan, Willian Arao'yu sözleşme imzalamak için İstanbul'a getirdi.
Sarı-lacivertlilerde tüm gözler Kim Min Jae'le çevrilmiş durumda.
Fenerbahçe'de transfer gündemi çok sıcak...
Joshua King ve Tigo Çukur'u renklerine bağlayan, Willian Arao'yu sözleşme imzalamak için İstanbul'a getirdi.
Sarı-lacivertlilerde tüm gözler Kim Min Jae'le çevrilmiş durumda.
KIM NAPOLI'YE DOĞRU
Napoli'nin ısrarla transfer etmek istediği Koreli stoperin 13 Temmuz'da yapılan idmana çıkmaması ayrılık iddialarını güçlendirmişti.
Kim'in Napoli'ye transfer olma isteğini yönetime resmen bildirdiği ve Napoli ile pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.
FENER'İ TAKİBE ALDI
Sarı-lacivertliler, Kim'in takımdan ayrılması durumunda stoper transferini gündemine alacak.
Takvim'in haberine göre, listenin ilk sırasında Rodrigo Caio yer alıyor.
Flamengo forması giyen Brezilyalı yıldızın Instagram üzerinden Fenerbahçe'yi takibe alması dikkat çekiyor.
Rodrigo Caio aynı zamanda Jorge Jesus'un eski öğrencisi.
Portekizli teknik adamın Flamengo'yu çalıştırdığı dönemde takımın banko isimlerinden biri olan Caio'nun transferi Kim Min Jae'nin durumuna göre şekillenecek.
SEZONA BAŞLADI
28 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.
Bu durum, Fenerbahçe'nin pazarlıklardaki elini fazlasıyla güçlendirecek.
Transfermarkt'a göre piyasa değeri 5 milyon Euro.
Rodrigo Caio bu sezon Flamengo formasıyla 12 maça çıkarken 829 dakika sahada kaldı.
2019 YILINDA TRANSFER OLDU
2019 yılının ocak ayında 7 milyon Euro karşılığında Sao Paulo'dan Flamengo'ya transfer olan yıldız futbolcu kırmızı-siyahlı formayla toplam 113 karşılaşmada görev yaptı.
BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NIN FORMASINI DA GİYDİ
Kariyeri boyunca sadece ülkesinde Sao Paulo ve Flamengo'da oynayan Rodrigo Caio 5 kez de Brezilya Milli Takımı'nın formasını giydi.
Tecrübeli stoper son olarak 14 Ekim 2020'de Peru ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı ve 78 dakika görev yaptı.
1.83 boyundaki Caio yerden çabuk ve agresif bir stoper.
Aynı zamanda boyu çok uzun olmamasına rağmen hava toplarında da oldukça başarılı.