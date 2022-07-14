Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Kim Min Jae'nin alternatifini buldu! Rodrigo Caio transferi...

Fenerbahçe Kim Min Jae'nin alternatifini buldu! Rodrigo Caio transferi...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin yıldızı Kim Min Jae'nin Rennes yada Napoli'ye satışı gündeme gelirken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin, Kim Min Jae'yi satması halinde, yerine getireceği isim belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 16:01
Fenerbahçe Kim Min Jae'nin alternatifini buldu! Rodrigo Caio transferi...

Fenerbahçe'de transfer gündemi çok sıcak...

Fenerbahçe Kim Min Jae'nin alternatifini buldu! Rodrigo Caio transferi...

Joshua King ve Tigo Çukur'u renklerine bağlayan, Willian Arao'yu sözleşme imzalamak için İstanbul'a getirdi.

Fenerbahçe Kim Min Jae'nin alternatifini buldu! Rodrigo Caio transferi...

Sarı-lacivertlilerde tüm gözler Kim Min Jae'le çevrilmiş durumda.

Fenerbahçe Kim Min Jae'nin alternatifini buldu! Rodrigo Caio transferi...

KIM NAPOLI'YE DOĞRU
Napoli'nin ısrarla transfer etmek istediği Koreli stoperin 13 Temmuz'da yapılan idmana çıkmaması ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

Fenerbahçe Kim Min Jae'nin alternatifini buldu! Rodrigo Caio transferi...

Kim'in Napoli'ye transfer olma isteğini yönetime resmen bildirdiği ve Napoli ile pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

Fenerbahçe Kim Min Jae'nin alternatifini buldu! Rodrigo Caio transferi...

FENER'İ TAKİBE ALDI
Sarı-lacivertliler, Kim'in takımdan ayrılması durumunda stoper transferini gündemine alacak.

Fenerbahçe Kim Min Jae'nin alternatifini buldu! Rodrigo Caio transferi...

Takvim'in haberine göre, listenin ilk sırasında Rodrigo Caio yer alıyor.

Fenerbahçe Kim Min Jae'nin alternatifini buldu! Rodrigo Caio transferi...

Flamengo forması giyen Brezilyalı yıldızın Instagram üzerinden Fenerbahçe'yi takibe alması dikkat çekiyor.

Fenerbahçe Kim Min Jae'nin alternatifini buldu! Rodrigo Caio transferi...

Rodrigo Caio aynı zamanda Jorge Jesus'un eski öğrencisi.

Fenerbahçe Kim Min Jae'nin alternatifini buldu! Rodrigo Caio transferi...

Portekizli teknik adamın Flamengo'yu çalıştırdığı dönemde takımın banko isimlerinden biri olan Caio'nun transferi Kim Min Jae'nin durumuna göre şekillenecek.

Fenerbahçe Kim Min Jae'nin alternatifini buldu! Rodrigo Caio transferi...

SEZONA BAŞLADI
28 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

Fenerbahçe Kim Min Jae'nin alternatifini buldu! Rodrigo Caio transferi...

Bu durum, Fenerbahçe'nin pazarlıklardaki elini fazlasıyla güçlendirecek.

Fenerbahçe Kim Min Jae'nin alternatifini buldu! Rodrigo Caio transferi...

Transfermarkt'a göre piyasa değeri 5 milyon Euro.

Fenerbahçe Kim Min Jae'nin alternatifini buldu! Rodrigo Caio transferi...

Rodrigo Caio bu sezon Flamengo formasıyla 12 maça çıkarken 829 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe Kim Min Jae'nin alternatifini buldu! Rodrigo Caio transferi...

2019 YILINDA TRANSFER OLDU
2019 yılının ocak ayında 7 milyon Euro karşılığında Sao Paulo'dan Flamengo'ya transfer olan yıldız futbolcu kırmızı-siyahlı formayla toplam 113 karşılaşmada görev yaptı.

Fenerbahçe Kim Min Jae'nin alternatifini buldu! Rodrigo Caio transferi...

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NIN FORMASINI DA GİYDİ
Kariyeri boyunca sadece ülkesinde Sao Paulo ve Flamengo'da oynayan Rodrigo Caio 5 kez de Brezilya Milli Takımı'nın formasını giydi.

Fenerbahçe Kim Min Jae'nin alternatifini buldu! Rodrigo Caio transferi...

Tecrübeli stoper son olarak 14 Ekim 2020'de Peru ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı ve 78 dakika görev yaptı.

Fenerbahçe Kim Min Jae'nin alternatifini buldu! Rodrigo Caio transferi...

1.83 boyundaki Caio yerden çabuk ve agresif bir stoper.

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