TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Uğur Kaan Yıldız ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kadrosuna Lincoln Henrique, Bruma, Emre Mor, Joshua King ve Willian Arao gibi isimleri katan Kanarya'da ayrılıklar da netlik kazanıyor.

Yıldız futbolcu Mesut Özil ile yolların ayrıldığı açıklamasından sonra sarı-lacivertlilerde bir isimle daha yollar resmen ayrıldı.

Fenerbahçe genç oyuncu Uğur Kaan Yıldız'ın Göztepe'ye transfer olduğunu açıkladı.

Kariyerine Fenerbahçe Alt Yapısı'nda başlayan 19 yaşındaki futbolcu, geride bıraktığımız sezonu Bursaspor'da kiralık olarak geçirmişti.

Uğur Kaan Yıldız, futbolculuk hayatı boyunca 46 maça çıktı ve 2 gol atıp 5 asist yaptı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI