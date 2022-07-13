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Bongonda bombası

Fenerbahçe transfer haberi... İskoç basını, Rangers’ın gündemindeki 26 yaşındaki oyuncunun F.Bahçe’nin de radarında olduğunu yazdı. Genk ile kontratı sürüyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Bongonda bombası
Transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine ilginç bir ismin girdiği iddia edildi. İskoç basını, Rangers'ın teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un Theo Bongonda'yı istediğini ancak bu transferde Fenerbahçe'nin de atak bir pozisyonda olduğunu yazdı. Tecrübeli hücum oyuncusuyla ayrıca Olympiakos ve Al Ain de ilgileniyor. Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Kongolu kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Genk formasıyla Belçika Ligi'nde 12 defa fileleri havalandırmayı başardı. Takım arkadaşlarına da 5 gol pası verdi.
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