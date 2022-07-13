Bongonda bombası

Transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine ilginç bir ismin girdiği iddia edildi. İskoç basını, Rangers'ın teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un Theo Bongonda'yı istediğini ancak bu transferde Fenerbahçe'nin de atak bir pozisyonda olduğunu yazdı. Tecrübeli hücum oyuncusuyla ayrıca Olympiakos ve Al Ain de ilgileniyor. Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Kongolu kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Genk formasıyla Belçika Ligi'nde 12 defa fileleri havalandırmayı başardı. Takım arkadaşlarına da 5 gol pası verdi.