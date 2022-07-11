Fener havalarda!

Fenerbahçe hazırlık maçlarındaki galibiyet serisini Hull City ile sürdürdü... Hazırlık maçında İngiltere Championship ekibiyle Sakarya'da karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, Arda Güler ve Serdar Dursun'un golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti. Hayatını kaybeden Alpay Kazan anısına oynanan maçı, Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan ve Kemal Mavi hakem üçlüsü yönetti.

ARDA ATTI, ATTIRDI

Sarı-lacivetliler karşılaşmaya; Altay, Szalai, Kim, Ferdi, Osayi-Samuel, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can, Lincoln, Rossi ve Valencia ilk 11'iyle çıktı. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede F.Bahçe sonradan giren oyuncularıyla skoru buldu. 87'de serbest vuruşta Arda, ağları havalandırarak takımını öne geçirdi. Bu golden 2 dakika Arda bu kez ortaladı, Serdar Dursun skoru belirledi: 2-0.

ÖRÜMCEK AĞLARINI ALDI

87. dakikada sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşta topu doğrudan kaleye önderen Arda Güler, adeta örümcek ağlarını temizledi.