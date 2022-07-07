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TRANSFER HABERİ: Menajeri İstanbul'a geldi! Edinson Cavani Fenerbahçe'ye

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni golcüsünü UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Dinamo Kiev eşleşmesine yetiştirmek istiyor. Tartışılmayacak bir isme imza attırmayı amaçlayan Kanarya'da hummalı bir operasyon yürütülüyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, dünyaca ünlü yıldız Edinson Cavani'yi gündemine aldı. İstanbul'a gelen golcü futbolcunun menajeriyle görüşme gerçekleşti. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ: Menajeri İstanbul'a geldi! Edinson Cavani Fenerbahçe'ye

Listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren Fenerbahçe, gündemine dünyaca ünlü bir santrforu aldı.

TRANSFER HABERİ: Menajeri İstanbul'a geldi! Edinson Cavani Fenerbahçe'ye

BREZİLYA'DAN MÜTHİŞ İDDİA!
Nokta atışı bir hücum oyuncusuyla kadrosunu güçlendirmek için arayışını sürdüren sarı-lacivertliler için Brezilya'da müthiş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ: Menajeri İstanbul'a geldi! Edinson Cavani Fenerbahçe'ye

FM Del Sol Radyo'nnn haberine göre, bonservisi elinde olan Uruguaylı golcü Edinson Cavani'nin abisi ve menajeri Walter Guglielmone, İstanbul'da Fenerbahçeli yöneticilerle masaya oturdu.

TRANSFER HABERİ: Menajeri İstanbul'a geldi! Edinson Cavani Fenerbahçe'ye

Haberde, 35 yaşındaki Cavani'nin, menajerinin Fenerbahçe için vereceği olumlu haberi beklediği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Menajeri İstanbul'a geldi! Edinson Cavani Fenerbahçe'ye

Bonservisi elinde olan Uruguaylı yıldızı ikna etmek için yıllık maaşın yanında imza parası formülü geliştirilecek.

TRANSFER HABERİ: Menajeri İstanbul'a geldi! Edinson Cavani Fenerbahçe'ye

Uruguay'ın Danubio U19 takımında yetişen Cavani, 2006 yılında A Takım'a yükseldi.

TRANSFER HABERİ: Menajeri İstanbul'a geldi! Edinson Cavani Fenerbahçe'ye

1 yıllık performansıyla kısa sürede dikkat çekmeyi başaran Edinson Cavani, 5 milyon euro'ya İtalyan ekibi Palermo'ya transfer oldu.

TRANSFER HABERİ: Menajeri İstanbul'a geldi! Edinson Cavani Fenerbahçe'ye

Yükselen grafiğini sürdüren yıldız santrfor, 2011 yılında 12 milyon euro ödenerek Napoli'nin yolunu tuttu.

TRANSFER HABERİ: Menajeri İstanbul'a geldi! Edinson Cavani Fenerbahçe'ye

Burada yıldızını iyice parlatan Cavani, 64.50 milyon euro bonservis bedeliyle Fransız devi PSG'nin kadrosuna katıldı.

TRANSFER HABERİ: Menajeri İstanbul'a geldi! Edinson Cavani Fenerbahçe'ye

7 yıl boyunca PSG forması giyen golcü oyuncu, 2020 yılında bedelsiz olarak Premier Lig ekibi Manchester United'e geldi.

TRANSFER HABERİ: Menajeri İstanbul'a geldi! Edinson Cavani Fenerbahçe'ye

2 yıl İngiliz temsilcisinde boy gösteren Cavani, sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kaldı.

TRANSFER HABERİ: Menajeri İstanbul'a geldi! Edinson Cavani Fenerbahçe'ye

Santrfor mevkisinde oynayan 35 yaşındaki futbolcu, hücumun her iki kanadında da görev yapabiliyor.

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