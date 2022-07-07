TRANSFER HABERİ: Menajeri İstanbul'a geldi! Edinson Cavani Fenerbahçe'ye

Listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren Fenerbahçe, gündemine dünyaca ünlü bir santrforu aldı.
Listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren Fenerbahçe, gündemine dünyaca ünlü bir santrforu aldı.
BREZİLYA'DAN MÜTHİŞ İDDİA!
Nokta atışı bir hücum oyuncusuyla kadrosunu güçlendirmek için arayışını sürdüren sarı-lacivertliler için Brezilya'da müthiş bir iddia ortaya atıldı.
FM Del Sol Radyo'nnn haberine göre, bonservisi elinde olan Uruguaylı golcü Edinson Cavani'nin abisi ve menajeri Walter Guglielmone, İstanbul'da Fenerbahçeli yöneticilerle masaya oturdu.