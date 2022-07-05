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Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı sonrası Dimitris Pelkas: Jorge Jesus'u dinlememiz gerekiyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe hazırlık maçında Macaristan Ligi ekibi Mol Fehervar'ı 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Dimitris Pelkas, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Jorge Jesus'un çok başarılı bir hoca olduğunu belirten Pelkas, plana sadık kalmaları gerektiğini söyledi. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 22:27 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 22:29
Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı sonrası Dimitris Pelkas: Jorge Jesus'u dinlememiz gerekiyor

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Mol Fehervar ile oynanan hazırlık maçı sonrası konuştu.

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Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı sonrası Dimitris Pelkas: Jorge Jesus'u dinlememiz gerekiyor

Yunan yıldız yaptığı açıklamada, teknik direktör Jorge Jesus'un planı için çalıştıklarını söyledi.

Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı sonrası Dimitris Pelkas: Jorge Jesus'u dinlememiz gerekiyor

Merkur Stadyumu'nda oynanan ve sarı-lacivertlilerin 3-0 kazandığı müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pelkas, "Bizler açısından iyi bir maç oldu. Saha içerisinde olumlu yaptığımız şeyler vardı ve tabii ki düzeltmemiz gereken şeyler de vardı. Hocamızı dinliyoruz.

Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı sonrası Dimitris Pelkas: Jorge Jesus'u dinlememiz gerekiyor

Kendisi bize her gün oyun planını açıklıyor. İyi bir oyun planı ortaya koyduk.

Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı sonrası Dimitris Pelkas: Jorge Jesus'u dinlememiz gerekiyor

Zaten yakında da ilk resmi maçımıza çıkacağız, hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı sonrası Dimitris Pelkas: Jorge Jesus'u dinlememiz gerekiyor

Teknik direktör Jorge Jesus'un yeni sistemde kendisini orta sahanın iç bölümünde değerlendirdiğini anlatan Pelkas, şöyle devam etti:

Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı sonrası Dimitris Pelkas: Jorge Jesus'u dinlememiz gerekiyor

"Hocamız beni daha çok içeride deniyor. Benim açımdan farklı bir pozisyon ama her mevkide oynamaya hazırım. Hocamızı dinlememiz gerekiyor. Sadece benim değil, hepimizin çünkü kendisi çok tecrübeli ve başarılı bir teknik adam.

Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı sonrası Dimitris Pelkas: Jorge Jesus'u dinlememiz gerekiyor

Bizim saha içerisinde her şeyimizi vermemiz gerekiyor. Hepimizin plana sadık kalması ve onu takip etmesi gerekiyor.

Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı sonrası Dimitris Pelkas: Jorge Jesus'u dinlememiz gerekiyor

Ben kanatta da, ikinci forvette de oynayabiliyorum. Bu plan için çalışıyoruz. Gelecek önümüzde."

Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı sonrası Dimitris Pelkas: Jorge Jesus'u dinlememiz gerekiyor

Geçen sene önemli şanssızlıkları yaşadığını aktaran Pelkas, sözlerini şöyle tamamladı:

Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı sonrası Dimitris Pelkas: Jorge Jesus'u dinlememiz gerekiyor

"Futbol böyle bir şey. Hayatınızda iniş çıkışlar olabiliyor, yaşamdaki gibi. Önemli olan güçlü bir şekilde geri dönebilmek. Bunun yanı sıra ayaklarınızın da yere basması gerekiyor.

Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı sonrası Dimitris Pelkas: Jorge Jesus'u dinlememiz gerekiyor

Biz de hocamızı dinliyoruz, onu dinlememiz gerekiyor. Başarıya giden yolu biliyor. Onun planlarını takip etmemiz gerekiyor.

Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı sonrası Dimitris Pelkas: Jorge Jesus'u dinlememiz gerekiyor

Tüm takımın pozisyonları için savaşmaları gerekiyor. Fenerbahçe için çok önemli bir sezon. Uzun süredir kazanılamayan kupalar var.

Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı sonrası Dimitris Pelkas: Jorge Jesus'u dinlememiz gerekiyor

Fenerbahçe, Türkiye'deki en büyük camia. Birinciliği fazlasıyla hak ediyor. Bizim adım adım, maç maç düşünmemiz gerekiyor.

Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı sonrası Dimitris Pelkas: Jorge Jesus'u dinlememiz gerekiyor

Ben önümüzde şampiyonluk yolunda ciddi bir ihtimalin olduğunu düşünüyorum."

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