Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı sonrası Dimitris Pelkas: Jorge Jesus'u dinlememiz gerekiyor

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Mol Fehervar ile oynanan hazırlık maçı sonrası konuştu.
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Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Mol Fehervar ile oynanan hazırlık maçı sonrası konuştu.
Yunan yıldız yaptığı açıklamada, teknik direktör Jorge Jesus'un planı için çalıştıklarını söyledi.
Merkur Stadyumu'nda oynanan ve sarı-lacivertlilerin 3-0 kazandığı müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pelkas, "Bizler açısından iyi bir maç oldu. Saha içerisinde olumlu yaptığımız şeyler vardı ve tabii ki düzeltmemiz gereken şeyler de vardı. Hocamızı dinliyoruz.