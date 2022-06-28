TRANSFER HABERİ: Emre Mor Fenerbahçe'de! İşte bonservis bedeli ve maaşı

Sarı-lacivertli yönetim, Karagümrük'le büyük bir çıkış yakalayan ve teknik direktörü Volkan Demirel'den "Doğru ellerde büyük işler yapar. Fenerbahçe için uygun bir oyuncu" görüşünü aldığı 24 yaşındaki futbolcu ve menajeriyle yaptığı toplantıdan da 'Fenerbahçe'de oynamayı çok isterim' yanıtıyla ayrıldı.



