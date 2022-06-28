Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Emre Mor Fenerbahçe'de! İşte bonservis bedeli ve maaşı

TRANSFER HABERİ: Emre Mor Fenerbahçe'de! İşte bonservis bedeli ve maaşı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi. Sarı-lacivertliler, Bruma ve Lincoln Henrique'nin ardından Karagümrük'te yeniden kendini bulan Emre Mor'u da renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Yapılan görüşmelerde taraflar arasında anlaşma sağlandı.Karagümrük’te küllerinden doğan genç kanat, teknik direktör Jorge Jesus'la şaha kalkmak istiyor. 24 yaşındaki oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. İşte Emre Mor'un bonservis bedeli ve alacağı maaş...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ: Emre Mor Fenerbahçe'de! İşte bonservis bedeli ve maaşı

Fenerbahçe, kanat bölgesi için Emre Mor transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Abdülkerim Bardakcı'daki gibi bir son dakika sürprizi yaşanmazsa imzaların atılması an meselesi.

TRANSFER HABERİ: Emre Mor Fenerbahçe'de! İşte bonservis bedeli ve maaşı

Sarı-lacivertli yönetim, Karagümrük'le büyük bir çıkış yakalayan ve teknik direktörü Volkan Demirel'den "Doğru ellerde büyük işler yapar. Fenerbahçe için uygun bir oyuncu" görüşünü aldığı 24 yaşındaki futbolcu ve menajeriyle yaptığı toplantıdan da 'Fenerbahçe'de oynamayı çok isterim' yanıtıyla ayrıldı.

TRANSFER HABERİ: Emre Mor Fenerbahçe'de! İşte bonservis bedeli ve maaşı

BONUSLAR NETLEŞTİĞİNDE İMZA ATILACAK
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma arasındaki görüşme de olumlu geçti.

TRANSFER HABERİ: Emre Mor Fenerbahçe'de! İşte bonservis bedeli ve maaşı

Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler, 2 milyon Euro bonservis ödeyecek ancak bazı ek bonuslar da sözleşmeye eklenecek.

TRANSFER HABERİ: Emre Mor Fenerbahçe'de! İşte bonservis bedeli ve maaşı

Fenerbahçe, Emre ile 2+1 yıllık imza atmayı planlıyor. Futbolcunun alacağı para da 1 milyon 250 bin Euro olacak. Kulüpler arasındaki son detaylar netleşince imzalar atılacak.

TRANSFER HABERİ: Emre Mor Fenerbahçe'de! İşte bonservis bedeli ve maaşı

ÖNE ÇIKANLAR
Annesi Makedon, babası Türk. 24 Temmuz 1997 Danimarka doğumlu. İngilizce ve Danca konuşuyor.

TRANSFER HABERİ: Emre Mor Fenerbahçe'de! İşte bonservis bedeli ve maaşı

Danimarka alt liglerinde forma giymesine rağmen Türk Milli Takımı'nı seçme kararı için annesi Güzela Bekirov, "Yüreğinin götürdüğü yere git dedim" açıklamasını yapmıştı.

TRANSFER HABERİ: Emre Mor Fenerbahçe'de! İşte bonservis bedeli ve maaşı

Türkiye ile ilk milli maçına Fatih Terim yönetiminde 29 Mayıs 2016'da çıkarken, ay-yıldızlı formayı 15 kez giydi ve bir de gol attı.

TRANSFER HABERİ: Emre Mor Fenerbahçe'de! İşte bonservis bedeli ve maaşı

Nordsjaelland altyapısında yetişen Emre, Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray, Olympiakos, Karagümrük formaları giydi.

TRANSFER HABERİ: Emre Mor Fenerbahçe'de! İşte bonservis bedeli ve maaşı

Celta Vigo'da 'Sakatım' deyip idmana çıkmadığı gün havuza atladığı görüntülerini Instagram'dan paylaşınca kadro dışı kalmıştı.

TRANSFER HABERİ: Emre Mor Fenerbahçe'de! İşte bonservis bedeli ve maaşı

Geçen sezon 29 resmi maça çıkarken 6 gol-4 asistle Karagümrük'e katkı verdi.

TRANSFER HABERİ: Emre Mor Fenerbahçe'de! İşte bonservis bedeli ve maaşı

Emre Mor'un güncel piyasa değeri 1.70 milyon euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ: Emre Mor Fenerbahçe'de! İşte bonservis bedeli ve maaşı

TISSERAND ÇİZME YOLCUSU
Fenerbahçe'nın yeni sezon planlamasında kadrosunda düşünmediği Demokratik Kongolu stoperi Tisserand için İtalyan basınından Udinese iddiası geldi.

TRANSFER HABERİ: Emre Mor Fenerbahçe'de! İşte bonservis bedeli ve maaşı

La Gazzetta Dello Sport, 29 yaşındaki oyuncu için Udinese'nin 3 milyon Euro'yu gözden çıkardığına vurgu yaptı.

TRANSFER HABERİ: Emre Mor Fenerbahçe'de! İşte bonservis bedeli ve maaşı

2020 yılında Wolfsburg'tan transfer edilen Tisserand, geçen sezon sarı-lacivertli forma ile ligde 19 maçta çıkmıştı.

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