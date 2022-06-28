TRANSFER HABERİ: Emre Mor Fenerbahçe'de! İşte bonservis bedeli ve maaşı

Fenerbahçe, kanat bölgesi için Emre Mor transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Abdülkerim Bardakcı'daki gibi bir son dakika sürprizi yaşanmazsa imzaların atılması an meselesi.
Fenerbahçe, kanat bölgesi için Emre Mor transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Abdülkerim Bardakcı'daki gibi bir son dakika sürprizi yaşanmazsa imzaların atılması an meselesi.
Sarı-lacivertli yönetim, Karagümrük'le büyük bir çıkış yakalayan ve teknik direktörü Volkan Demirel'den "Doğru ellerde büyük işler yapar. Fenerbahçe için uygun bir oyuncu" görüşünü aldığı 24 yaşındaki futbolcu ve menajeriyle yaptığı toplantıdan da 'Fenerbahçe'de oynamayı çok isterim' yanıtıyla ayrıldı.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma arasındaki görüşme de olumlu geçti.