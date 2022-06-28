Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş golcü kararı! Hepsinden iyisi imzaya

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş golcü kararı! Hepsinden iyisi imzaya

Son dakika spor haberi: Yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus farkını konuşturmaya başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı amaçlayan sarı-lacivertlilerde, Süper Lig şampiyonluğu olmazsa olmaz hedef olarak belirlendi. Bu hedef doğrultusunda transfer operasyonunu yürüten Kanarya'da gözler santrfor mevkisine çevrilmişti. Yeni sistemi belli olan Portekizli çalıştırıcı, golcü konusunda da flaş bir karar aldı. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 18:41
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş golcü kararı! Hepsinden iyisi imzaya

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus takımın başına getirilmesinin ardından değişimler yaşanmaya başladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş golcü kararı! Hepsinden iyisi imzaya

Sarı-lacivertlilerde Portekizli'nin gelecek sezon oynatmak istediği yeni sistemin detayları belli oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş golcü kararı! Hepsinden iyisi imzaya

Öte yandan Kanarya'nın yeni transferlerinin performansları teknik heyeti memnun etti.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş golcü kararı! Hepsinden iyisi imzaya

LINCOLN FORMDA BAŞLADI
Sarı-lacivertlilerde gelecek sezon öncesi takıma transfer edilen isimlerden Lincoln Henrique oldukça formda başladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş golcü kararı! Hepsinden iyisi imzaya

Santa Clara'dan bonservisiyle birlikte takıma dahil edilen 23 yaşındaki on numara Shkupi ve Tirana ile oynanan karşılaşmalarda 1 gol ile 2 asist üretti.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş golcü kararı! Hepsinden iyisi imzaya

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda takıma dahil edilen Brezilyalı futbolcunun bu performansı taraftarın da beğenisini kazandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş golcü kararı! Hepsinden iyisi imzaya

Sarı-lacivertlilerin yeni transferinin gelecek sezon duran toplarda büyük bir önem kazanabileceği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş golcü kararı! Hepsinden iyisi imzaya

Öte yandan kiralık olarak takıma dahil edilen Bruma da etkili bir performans gösterdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş golcü kararı! Hepsinden iyisi imzaya

Jorge Jesus, Portekizli öğrencisini iki hazırlık maçında da ilk 11'de sahaya sürdü.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş golcü kararı! Hepsinden iyisi imzaya

OFANSİF ANLAMDA ÖNEMLİ DEĞİŞİM!
Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe'de en önemli değişimlerden biri ofansif anlamda yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş golcü kararı! Hepsinden iyisi imzaya

Teknik Direktör Jorge Jesus geçen sezondan farklı olarak önde baskı yapılmasını istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş golcü kararı! Hepsinden iyisi imzaya

Bu baskının kaleciye kadar uygulanması büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş golcü kararı! Hepsinden iyisi imzaya

Bu sayede oyunu geriden kurmak isteyen rakiplerden topun kapılması ya da topun rahat oyuna sokulmaması amaçlanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş golcü kararı! Hepsinden iyisi imzaya

Bununla beraber bir diğer önemli konu da pozisyon alma. Baskıdan rakip çıkarsa kimin nerede duracağı çok önemli.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş golcü kararı! Hepsinden iyisi imzaya

Oyuncuların pozisyonlarına bağlı kalması ve taktik disipline uyulması üzerinde duruluyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş golcü kararı! Hepsinden iyisi imzaya

Antrenmanı sık sık durduran Portekizli hoca bunları ezberletmeye çalışıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş golcü kararı! Hepsinden iyisi imzaya

GOLCÜ HEPSİNDEN İYİ OLMALI!
Sarı-lacivertlilerde golcü transferi içinse acele edilmiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş golcü kararı! Hepsinden iyisi imzaya

Takımda Serdar, Berisha, Samatta ve Valencia gibi golcüler bulunuyor. Bu nedenle alınacak ismin mevcut isimlerden üst seviye olması gerekiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş golcü kararı! Hepsinden iyisi imzaya

Öncelikle 6 numara transferi yapılacak. Çünkü bu bölgede Jesus'un istediği tipte bir oyuncu kadroda yok.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş golcü kararı! Hepsinden iyisi imzaya

Takımın savunmadan daha hızlı çıkması amaçlanırken hücum ve savunma hattının bağlantısı da yeni transferle sağlanacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş golcü kararı! Hepsinden iyisi imzaya

Bağlantının kurulmasının ardından son dokunuş yapılacak ve doğrudan katkı verecek bir golcü takviyesi yapılacak.

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