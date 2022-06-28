FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan flaş golcü kararı! Hepsinden iyisi imzaya

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus takımın başına getirilmesinin ardından değişimler yaşanmaya başladı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus takımın başına getirilmesinin ardından değişimler yaşanmaya başladı.
Sarı-lacivertlilerde Portekizli'nin gelecek sezon oynatmak istediği yeni sistemin detayları belli oldu.
Öte yandan Kanarya'nın yeni transferlerinin performansları teknik heyeti memnun etti.
LINCOLN FORMDA BAŞLADI
Sarı-lacivertlilerde gelecek sezon öncesi takıma transfer edilen isimlerden Lincoln Henrique oldukça formda başladı.
Santa Clara'dan bonservisiyle birlikte takıma dahil edilen 23 yaşındaki on numara Shkupi ve Tirana ile oynanan karşılaşmalarda 1 gol ile 2 asist üretti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda takıma dahil edilen Brezilyalı futbolcunun bu performansı taraftarın da beğenisini kazandı.
Sarı-lacivertlilerin yeni transferinin gelecek sezon duran toplarda büyük bir önem kazanabileceği kaydedildi.
Öte yandan kiralık olarak takıma dahil edilen Bruma da etkili bir performans gösterdi.
Jorge Jesus, Portekizli öğrencisini iki hazırlık maçında da ilk 11'de sahaya sürdü.
OFANSİF ANLAMDA ÖNEMLİ DEĞİŞİM!
Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe'de en önemli değişimlerden biri ofansif anlamda yaşanıyor.
Teknik Direktör Jorge Jesus geçen sezondan farklı olarak önde baskı yapılmasını istiyor.
Bu baskının kaleciye kadar uygulanması büyük önem taşıyor.
Bu sayede oyunu geriden kurmak isteyen rakiplerden topun kapılması ya da topun rahat oyuna sokulmaması amaçlanıyor.
Bununla beraber bir diğer önemli konu da pozisyon alma. Baskıdan rakip çıkarsa kimin nerede duracağı çok önemli.
Oyuncuların pozisyonlarına bağlı kalması ve taktik disipline uyulması üzerinde duruluyor.
Antrenmanı sık sık durduran Portekizli hoca bunları ezberletmeye çalışıyor.
GOLCÜ HEPSİNDEN İYİ OLMALI!
Sarı-lacivertlilerde golcü transferi içinse acele edilmiyor.
Takımda Serdar, Berisha, Samatta ve Valencia gibi golcüler bulunuyor. Bu nedenle alınacak ismin mevcut isimlerden üst seviye olması gerekiyor.
Öncelikle 6 numara transferi yapılacak. Çünkü bu bölgede Jesus'un istediği tipte bir oyuncu kadroda yok.
Takımın savunmadan daha hızlı çıkması amaçlanırken hücum ve savunma hattının bağlantısı da yeni transferle sağlanacak.
Bağlantının kurulmasının ardından son dokunuş yapılacak ve doğrudan katkı verecek bir golcü takviyesi yapılacak.
Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında Andrea Belotti, Erison, Artem Dovbyk ve Lassina Traore gibi isimler yer alıyor.