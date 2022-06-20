Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Bursaspor'dan genç oyuncu takviyesi! Hamza Baran Arıkan kimdir?

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Bursaspor'dan genç oyuncu takviyesi! Hamza Baran Arıkan kimdir?

2022-2023 sezonu öncesi Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda sarı lacivertliler, transfer çalışmalarını sürdürüyor... Bu kapsamda gündeme yerli oyuncu takviyesi dahilinde Bursaspor'dan Hamza Baran Arıkan geldi. 17 yaşındaki genç savunma oyuncusu için resmi teklif de yapıldığı iddia edildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 15:34 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 15:46
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Bursaspor'dan genç oyuncu takviyesi! Hamza Baran Arıkan kimdir?

Bursaspor'un 17 yaşındaki sağ bek oyuncusu Hamza Baran Arıkan, Fenerbahçe yolunda... Bursaspor ile Fenerbahçe'nin temasları sürerken Bursaspor Sportif Direktörü İsmail Ertekin Fenerbahçe'nin oyuncuyla yakından ilgilendiğini dile getirmişti.

Fenerbahçe'nin genç sağ bek için Bursaspor'a resmi teklifte bulunduğu, yeşil beyazlıların genç oyuncu için takas yerine bonservis talep ettiği iddia edildi.

Bursa'da yayın yapan Olay isim internet sitesinde yer alan habere göre; Geçen sezon Bursaspor'a kiralık olarak verilen Uğur Kaan Yıldız'ın sözleşmesindeki bir maddeye göre yeni sezonda oyuncunun Bursa'da kalma durumu olduğu belirtilirken iki oyuncu arasındaki takas opsiyonu da gündemde olduğu belirtildi.

HAMZA BARAN ARIKAN KİMDİR?

Bursaspor'un 2005 doğumlu genç sağ bek oyuncusu Hamza Baran Arıkan 17 yaşındadır. Bursa doğumlu olan futbolcu, aynı zamanda yeşil beyazlı kulübün tarihinede geçmiştir. Hamza Baran Arıkan, Bursaspor'un resmi müsabakalarda forma giymiş en genç futbolcusudur. 2020-2021 sezonunda ilk kez Eskişehirspor'a karşı profesyonel maça çıkma başarısı gösteren Hamza Baran'ın Bursaspor'da 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

DİĞER
Son dakika haberleri: Pique ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi! Shakira sonrası genç bir kadınla...
Bugün sona eriyor! GES’te büyük kazanç! Yıllık getirisi yüzde 25’i aşacak! GES nedir?
Okan Buruk o isimleri kadroda düşünmüyor!
Beşiktaş'a İtalya'dan sürpriz golcü! Anlaşma...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Isla futbola başladığı kulübe döndü
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta?
PLAJ ÇANTASINA NELER OLMALI?
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? | İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sakaryaspor'a Arnavut orta saha! Sakaryaspor'a Arnavut orta saha! 16:12
Isla futbola başladığı kulübe döndü Isla futbola başladığı kulübe döndü 16:09
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? 15:29
Ayhan Akman'a Galatasaray'da yeni görev Ayhan Akman'a Galatasaray'da yeni görev 15:20
Fenerbahçe - Partizan maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Partizan maçı saat kaçta? 15:17
Dursun Özbek: "İdmanlar ada çevresinde yapılacak" Dursun Özbek: "İdmanlar ada çevresinde yapılacak" 15:15
Daha Eski
Beşiktaş'ta ayrılık! O kulübe... Beşiktaş'ta ayrılık! O kulübe... 15:03
Bayern Münih Sadio Mane'yi açıkladı! Bayern Münih Sadio Mane'yi açıkladı! 14:46
Musa Çağıran'ın yeni takımı belli oldu! Musa Çağıran'ın yeni takımı belli oldu! 14:34
D. Kiev-F.Bahçe maçının yeri resmen açıklandı! D. Kiev-F.Bahçe maçının yeri resmen açıklandı! 14:28
F.Bahçe'nin 2. hazırlık maçı açıklandı F.Bahçe'nin 2. hazırlık maçı açıklandı 14:04
Fenerbahçe - Shkupi maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Shkupi maçı saat kaçta? 13:58