TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Bursaspor'dan genç oyuncu takviyesi! Hamza Baran Arıkan kimdir?

Bursaspor'un 17 yaşındaki sağ bek oyuncusu Hamza Baran Arıkan, Fenerbahçe yolunda... Bursaspor ile Fenerbahçe'nin temasları sürerken Bursaspor Sportif Direktörü İsmail Ertekin Fenerbahçe'nin oyuncuyla yakından ilgilendiğini dile getirmişti.

Fenerbahçe'nin genç sağ bek için Bursaspor'a resmi teklifte bulunduğu, yeşil beyazlıların genç oyuncu için takas yerine bonservis talep ettiği iddia edildi.

Bursa'da yayın yapan Olay isim internet sitesinde yer alan habere göre; Geçen sezon Bursaspor'a kiralık olarak verilen Uğur Kaan Yıldız'ın sözleşmesindeki bir maddeye göre yeni sezonda oyuncunun Bursa'da kalma durumu olduğu belirtilirken iki oyuncu arasındaki takas opsiyonu da gündemde olduğu belirtildi.

HAMZA BARAN ARIKAN KİMDİR?

Bursaspor'un 2005 doğumlu genç sağ bek oyuncusu Hamza Baran Arıkan 17 yaşındadır. Bursa doğumlu olan futbolcu, aynı zamanda yeşil beyazlı kulübün tarihinede geçmiştir. Hamza Baran Arıkan, Bursaspor'un resmi müsabakalarda forma giymiş en genç futbolcusudur. 2020-2021 sezonunda ilk kez Eskişehirspor'a karşı profesyonel maça çıkma başarısı gösteren Hamza Baran'ın Bursaspor'da 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.