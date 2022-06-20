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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Beko Ahmet Düverioğlu ve Danilo Barthel ile yollarını ayırdı

Son dakika spor haberleri... Türkiye Ligi'ni şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko, Ahmet Düverioğlu ve Danilo Barthel ile yollarını ayırdığını duyurdu. İki sporcuya da yapılan açıklama ile teşekkür edildi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 11:09 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 11:13
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Beko Ahmet Düverioğlu ve Danilo Barthel ile yollarını ayırdı

ING Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko, Ahmet Düverioğlu ve Danilo Barthel ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Altı sezon boyunca formamızı giyen ve başta EuroLeague şampiyonluğumuz olmak üzere bu süreçteki başarılarımızda pay sahibi olan Ahmet Düverioğlu ile yollarımız ayrılmıştır. Katkılardan dolayı değerli sporcumuza teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz. Fenerbahçe Beko'nun 2020-21 ve 2021-22 sezonu kadrolarında yer alan sporcumuz Danilo Barthel ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Danilo Barthel'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.

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