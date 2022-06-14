FENERBAHÇE TRANSFER HABERLER: Jorge Jesus Manchester City'nin yıldızını istiyor

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertliler, Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda temaslarını sürdürüyor.
Yönetim, Portekizli teknik direktörün isteği sonucu Lincoln Henrique'yi kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertliler, Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda temaslarını sürdürüyor.
Yönetim, Portekizli teknik direktörün isteği sonucu Lincoln Henrique'yi kadrosuna katmıştı.
Jesus'un yakından tanıdığı 23 yaşındaki Lincoln Henrique transferi sonrası flaş bir ismin transferi daha gündeme geldi.
67 yaşındaki çalıştırıcının, Manchester City'nin yıldızına kancayı attığı attığı ifade edildi.
A Spor editörlerinden Kubilay Açıkgün'ün Brezilya basınına dayandırdığı habere göre, Fenerbahçe, İngiliz devi Manchester City'de forma giyen Yan Couto'yu kadrosuna katmak istiyor.
Haberde, Jorge Jesus'un Couto'yu özel olarak istediği belirtildi.
20 yaşındaki sağ bekin sarı lacivertlilerin ana hedefi olduğu vurgulandı.
Jesus'un, Brezilyalı futbolcu için Manchester City yetkililerinden görüş aldığı kaydedildi.
İngiliz ekibinin yetkilileri ise genç sağ bek için ayın 20'sinden sonra karar vereceklerini iletti.
Couto, 42 maçta 1 gol attı.
Yan Couto ayrıca 2 de asist yaptı.
Yan Couto'nun Manchester City ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Yan Couto kariyerinde, Coritiba ve Girona formaları da giydi.
Genç oyuncu, Brezilya U17 Milli Takım'ında da 13 maça çıktı.
Manchester City, Couto'ya 2020 yılında büyük bir yatırım yaparak kadrosuna katmıştı.
City, Couto'yu 6 milyon Euro bedel ödeyerek transfer etmişti.
Brezilya'da 1.68 boyundaki futbolcu için "Yeni Cafu" yorumları yapılıyor.