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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLER: Jorge Jesus Manchester City'nin yıldızını istiyor

Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de Jorge Jesus liderliğinde transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler, ilk transferini Lincoln Henrique'yi kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Transfer operasyonunu büyük br gizlilikle yürüten Kanarya'nın gündemine flaş bir oyuncu daha geldi. İşte detay

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 18:49
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLER: Jorge Jesus Manchester City'nin yıldızını istiyor

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLER: Jorge Jesus Manchester City'nin yıldızını istiyor

Sarı lacivertliler, Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda temaslarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLER: Jorge Jesus Manchester City'nin yıldızını istiyor

Yönetim, Portekizli teknik direktörün isteği sonucu Lincoln Henrique'yi kadrosuna katmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLER: Jorge Jesus Manchester City'nin yıldızını istiyor

Jesus'un yakından tanıdığı 23 yaşındaki Lincoln Henrique transferi sonrası flaş bir ismin transferi daha gündeme geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLER: Jorge Jesus Manchester City'nin yıldızını istiyor

67 yaşındaki çalıştırıcının, Manchester City'nin yıldızına kancayı attığı attığı ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLER: Jorge Jesus Manchester City'nin yıldızını istiyor

A Spor editörlerinden Kubilay Açıkgün'ün Brezilya basınına dayandırdığı habere göre, Fenerbahçe, İngiliz devi Manchester City'de forma giyen Yan Couto'yu kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLER: Jorge Jesus Manchester City'nin yıldızını istiyor

Haberde, Jorge Jesus'un Couto'yu özel olarak istediği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLER: Jorge Jesus Manchester City'nin yıldızını istiyor

20 yaşındaki sağ bekin sarı lacivertlilerin ana hedefi olduğu vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLER: Jorge Jesus Manchester City'nin yıldızını istiyor

Jesus'un, Brezilyalı futbolcu için Manchester City yetkililerinden görüş aldığı kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLER: Jorge Jesus Manchester City'nin yıldızını istiyor

İngiliz ekibinin yetkilileri ise genç sağ bek için ayın 20'sinden sonra karar vereceklerini iletti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLER: Jorge Jesus Manchester City'nin yıldızını istiyor

Geçen sezonu Braga'da kiralık olarak geçiren Yan Couto, 42 karşılaşmada görev aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLER: Jorge Jesus Manchester City'nin yıldızını istiyor

Couto, 42 maçta 1 gol attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLER: Jorge Jesus Manchester City'nin yıldızını istiyor

Genç oyuncu, Brezilya U17 Milli Takım'ında da 13 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLER: Jorge Jesus Manchester City'nin yıldızını istiyor

Manchester City, Couto'ya 2020 yılında büyük bir yatırım yaparak kadrosuna katmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLER: Jorge Jesus Manchester City'nin yıldızını istiyor

City, Couto'yu 6 milyon Euro bedel ödeyerek transfer etmişti.

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