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Fenerbahçe sol bek transferi yapmaya hazırlanıyor! Ghislain Konan...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüsleyecek kadroya kurmak isterken, Jorge Jesus yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. Jesus'un transfer önceliğinin hücum hattı olduğu bilinirken, sürpriz bir geilşme yaşandı. Buna göre Fenerbahçe'nin, sol bek pozisyonu için transfer yapmak istediği ve gündemine, daha önce de ilgisinin bulunduğu Ghislain Konan'ı aldığı ifade edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 09:24
Fenerbahçe sol bek transferi yapmaya hazırlanıyor! Ghislain Konan...

Fenerbahçe'de teknik direktör sorunu Jorge Jesus ile çözülürken, rota transfere döndü.

Fenerbahçe sol bek transferi yapmaya hazırlanıyor! Ghislain Konan...

Sarı lacivertliler bilindiği üzere hücum hattını güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe sol bek transferi yapmaya hazırlanıyor! Ghislain Konan...

Sol ve sağ açık isteyen Jesus, forvet hattına da önemli isimleri talep etti.

Fenerbahçe sol bek transferi yapmaya hazırlanıyor! Ghislain Konan...

Jorge Jesus, özellikle Portekiz ve Brezilya ekiplerinin yıldızlarını yakından takip ediyor.

Fenerbahçe sol bek transferi yapmaya hazırlanıyor! Ghislain Konan...

Gelecek sezon Fenerbahçe'de Güney Amerika ve Latin rüzgarları esmesi bekleniyor.

Fenerbahçe sol bek transferi yapmaya hazırlanıyor! Ghislain Konan...

Bununla beraber sarı lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe sol bek transferi yapmaya hazırlanıyor! Ghislain Konan...

Ocak transfer sezonunda Fenerbahçe'den, yüksek bonservis talep edilmişti.

Fenerbahçe sol bek transferi yapmaya hazırlanıyor! Ghislain Konan...

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ
Ghislain Konan'ın sözleşmesi, Haziran 2022'de sona erdi.

Fenerbahçe sol bek transferi yapmaya hazırlanıyor! Ghislain Konan...

Yıldız futbolcu, boşa çıktı ve Fenerbahçe'nin yeniden gündemine geldi.

Fenerbahçe sol bek transferi yapmaya hazırlanıyor! Ghislain Konan...

Reims ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Fildişili sol bek için Ligue 1'den Lens, Marsilya, Lyon gibi takımların ilgisi olduğu açıklanırken Fenerbahçe'nin de devrede olduğu bildirildi.

Fenerbahçe sol bek transferi yapmaya hazırlanıyor! Ghislain Konan...

26 yaşındaki oyuncu sezonu 28 maçta 1 gol+3 asist ile kapattı.

Fenerbahçe sol bek transferi yapmaya hazırlanıyor! Ghislain Konan...

Konan, 13 kez Fildişi Milli Takımı'nda yer aldı.

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