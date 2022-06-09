Fenerbahçe sol bek transferi yapmaya hazırlanıyor! Ghislain Konan...

Fenerbahçe'de teknik direktör sorunu Jorge Jesus ile çözülürken, rota transfere döndü.
Sarı lacivertliler bilindiği üzere hücum hattını güçlendirmek istiyor.
Sol ve sağ açık isteyen Jesus, forvet hattına da önemli isimleri talep etti.
Fenerbahçe'de teknik direktör sorunu Jorge Jesus ile çözülürken, rota transfere döndü.
Sarı lacivertliler bilindiği üzere hücum hattını güçlendirmek istiyor.
Sol ve sağ açık isteyen Jesus, forvet hattına da önemli isimleri talep etti.
Jorge Jesus, özellikle Portekiz ve Brezilya ekiplerinin yıldızlarını yakından takip ediyor.
Gelecek sezon Fenerbahçe'de Güney Amerika ve Latin rüzgarları esmesi bekleniyor.
Bununla beraber sarı lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe, daha önce de ilgisinin bulunduğu yıldıza ibreyi çevirdi.
Sarı lacivertliler, ara transfer sezonunda bir sol bek transferi istiyordu ve gündemine Ghislain Konan'ı almıştı.
Ghislain Konan için oyuncunun kulübü Fenerbahçe'ye olumsuz yanıt vermişti.
Ocak transfer sezonunda Fenerbahçe'den, yüksek bonservis talep edilmişti.
SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ
Ghislain Konan'ın sözleşmesi, Haziran 2022'de sona erdi.
Yıldız futbolcu, boşa çıktı ve Fenerbahçe'nin yeniden gündemine geldi.
Reims ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Fildişili sol bek için Ligue 1'den Lens, Marsilya, Lyon gibi takımların ilgisi olduğu açıklanırken Fenerbahçe'nin de devrede olduğu bildirildi.
26 yaşındaki oyuncu sezonu 28 maçta 1 gol+3 asist ile kapattı.
Konan, 13 kez Fildişi Milli Takımı'nda yer aldı.