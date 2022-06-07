Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE KOMBİNE FİYATLARI | Fenerbahçe 2022-23 sezonu kombine bilet fiyatları ne kadar?

FENERBAHÇE KOMBİNE FİYATLARI | Fenerbahçe 2022-23 sezonu kombine bilet fiyatları ne kadar?

Fenerbahçe Kulübü, 2022-2023 sezonu kombine fiyatlarını açıkladı. Kombineler 1475 ile 21750 lira arasında değilen fiyatlarla 8 Haziran Çarşamba günü satışa çıkarılacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 15:43 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 15:57
FENERBAHÇE KOMBİNE FİYATLARI | Fenerbahçe 2022-23 sezonu kombine bilet fiyatları ne kadar?

Fenerbahçe Kulübü, 2022-2023 sezonu kombine fiyatlarını açıkladı. Kombine 1475 ile 21750 lira arasında değilen fiyatlarla 8 Haziran Çarşamba günü satışa çıkarılacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe'mizin, 2022-2023 futbol sezonu kombine satış dönemi 8.06.2022 Çarşamba günü saat 09.00'da yenileme süreci ile başlıyor.2022-2023 futbol sezonu kombine kartlarının fiyatlandırması, taksit seçenekleri ve detaylar aşağıdaki gibidir:Passo.com.tr, Passo Mobil Uygulama ve stat kombine merkezinden taksitli kombine alımlarıda World, Axess, Bonus, Advantage, Paraf, Maximum, Ziraat Combo ve Card Finans platformlarına "3 taksit" için %5,9, "5 taksit" için %8,3 vade farkı uygulanacaktır. Sadece passo.com.tr ve Passo Mobil uygulamaya özel World ve Axess kart sahiplerine banka tarafından +3 taksit kampanyası uygulanacaktır.

İŞTE KOMBİNE FİYATLARI

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Dünyanın en zengin adamı Prens Selman, Fenerbahçeli yıldızın peşinde! İlk yapılan teklif...
Ozan Tufan için Hull City ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, kulübe flaş bir Mesut Özil teklifi yaptı!
Kampa yetişecekler! F.Bahçe'nin transfer hedefleri...
İtalyan gazeteci duyurdu! Galatasaray'a 3'üncü Rumen
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jesus'un F.Bahçe'den istediği 6 transfer belli oldu! Samba başlıyor
Kampa yetişecekler! F.Bahçe'nin transfer hedefleri...
AĞIZ KURULUĞU NEDEN OLUR?
SUDA DOĞUM NEDİR?
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Büyükekşi resmen TFF başkan adayı oldu! Büyükekşi resmen TFF başkan adayı oldu! 15:50
Antalyaspor yeni transferini açıkladı! Antalyaspor yeni transferini açıkladı! 15:45
F.Bahçe kombine fiyatlarını açıkladı F.Bahçe kombine fiyatlarını açıkladı 15:43
Galatasaray'dan Mesut Özil bombası! "Neden olmasın? Galatasaray'dan Mesut Özil bombası! "Neden olmasın? 15:33
Ruanda - Senegal maçı saat kaçta? Ruanda - Senegal maçı saat kaçta? 15:06
Hamamcıoğlu'dan De Zerbi ve Mancini açıklaması! Hamamcıoğlu'dan De Zerbi ve Mancini açıklaması! 14:54
Daha Eski
Zambiya - Komorlar maçı saat kaçta? Zambiya - Komorlar maçı saat kaçta? 14:53
Litvanya - Türkiye maçı saat kaçta? Litvanya - Türkiye maçı saat kaçta? 14:41
Kadın hakemler Avrupa Şampiyonası'na Türkiye'de hazırlanıyor Kadın hakemler Avrupa Şampiyonası'na Türkiye'de hazırlanıyor 14:30
Galatasaray'da sürpriz iki aday! Barcelona'nın eski yıldızı... Galatasaray'da sürpriz iki aday! Barcelona'nın eski yıldızı... 13:21
Yeşil Burun - Togo maçı saat kaçta? Yeşil Burun - Togo maçı saat kaçta? 13:17
Litvanya - Türkiye maçı saat kaçta? Litvanya - Türkiye maçı saat kaçta? 13:06