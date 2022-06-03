FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un imza töreninde flaş Löw ve İsmail Kartal itirafı!

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, yeni teknik direktör Jorge Jesus için düzenlenen imza töreninde İsmail Kartal'la ilgili açıklamalarda bulundu. Alman çalıştırıcı Löw'ü kasteden Başkan Koç, "İmkanlarımızın el verdiği çerçevede, dünya çapında kendini kanıtlamış bir hoca hedefimizi paylaşmıştık. İsmail hocaya görevi verdiğimizde de açık ve net şekilde bunu söylemiştim. Tercihlerin bir tanesinde, İsmail hocamız da bizimle çalışacaktı." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal, Fenerbahçe'yi Süper Ligi'n 21. haftasında 5. sırada devralıp, ikinciliğe taşımıştı.